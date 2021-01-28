WhatsApp'tan Yeni Özellik: Hesabınıza Bağlanmak İçin Artık...

WhatsApp'ın, masaüstü uygulamasında ya da WhatsApp Web'de hesabınıza ulaşmak için biyometrik verileri kullanmak istediği haberlere yansımıştı. Ve şimdi WhatsApp, bu planını hayata geçiriyor.
Şimdiye kadar bilgisayardan WhatsApp hesabına bağlanmak için, ekranda gösterilen bir QR kodunun telefon yardımıyla taranması gerekiyordu. Şimdi buna bir de biyometrik veriler - parmak izi ya da yüz tanıma - ekleniyor. Bu ek güvenlik katmanı sayesinde WhatsApp, hesabınıza izinsiz ulaşmak isteyenleri kesin olarak önleyebileceğini düşünüyor.
Bu yeni güvenlik katmanı, WhatsApp'ta varsayılan olarak açık halde geliyor. Bilgisayarınızdan WhatsApp hesabınıza bağlanmak istediğinizde önce mobil cihazdan biyometrik verilerinizi doğrulamanız gerekecek. Hemen ardından da, eskiden olduğu gibi yine size gösterilen QR kodunu tarayacaksınız.
Dilerseniz, bu özelliği WhatsApp ayarlarından kapatma şansınız da var. Ama hesabınıza erişmek için ek bir güvenlik katmanının varlığı bizce oldukça iyi bir gelişme.
Facebook, bu yeni özelliğin, kullanıcıların biyometrik verilerini toplaması gibi bir durumun söz konusu olmadığının, girilecek olan verilerin şirket tarafından görülemeyeceğinin altını çizmeyi de ihmal etmiyor. Bilindiği gibi şirket, kısa süre önce WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesini değiştireceğini ve bazı bilgilerin Facebook ile paylaşılacağını duyurmuştu. Bu duyurunun ardından gelen tepkiler ve kullanıcıların alternatif uygulamalara yönelmeleri sonrasında ise, yapılacak olan değişikliğin ertelendiği açıklanmıştı.
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