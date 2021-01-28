WhatsApp'tan Yeni Özellik: Hesabınıza Bağlanmak İçin Artık...

Eğer WhatsApp Web ya da WhatsApp masaüstü kullanıcısıysanız, artık hesabınıza ulaşabilmek için sadece QR kodunu okutmanız yeterli değil; bu yeni ek adımı da uygulamak zorundasınız.