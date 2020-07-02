WhatsApp'tan Yeni QR İşlevi

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın önümüzdeki haftalarda birkaç yeni işleve kavuşacağı ortaya çıktı.
Uygulamaya eklenecek QR kodu işlevi sayesinde bir başka kullanıcının QR kodunu okutarak onu kişi listenize ekleyebileceksiniz. Böylece telefon numarasını kendiniz yazmanıza gerek kalmayacak.
Videolu görüşmelerde ise katılımcıların videosuna uzun dokunup, tam ekrana büyütmek mümkün olacak. Grup sohbetlerindeki video simgesi ise bir dokunuşla videolu görüşme başlatmanıza izin verecek. Bu simge, sadece sekiz veya daha az kişinin bulunduğu gruplarda görünecek.
Son olarak animasyonlu etiket paketlerinin de WhatsApp'a eklendiğini söyleyelim.
[yoututbe]https://youtu.be/u-7Sl31uH4Q[/youtube]
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