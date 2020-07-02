WhatsApp'tan Yeni QR İşlevi

WhatsApp, bir süredir test ettiği QR koduyla kişi ekleme işlevini sunmaya başladı!

WhatsApp'tan Yeni QR İşlevi

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın önümüzdeki haftalarda birkaç yeni işleve kavuşacağı ortaya çıktı.

Uygulamaya eklenecek QR kodu işlevi sayesinde bir başka kullanıcının QR kodunu okutarak onu kişi listenize ekleyebileceksiniz. Böylece telefon numarasını kendiniz yazmanıza gerek kalmayacak.

Videolu görüşmelerde ise katılımcıların videosuna uzun dokunup, tam ekrana büyütmek mümkün olacak. Grup sohbetlerindeki video simgesi ise bir dokunuşla videolu görüşme başlatmanıza izin verecek. Bu simge, sadece sekiz veya daha az kişinin bulunduğu gruplarda görünecek.

Son olarak animasyonlu etiket paketlerinin de WhatsApp'a eklendiğini söyleyelim.

[yoututbe]https://youtu.be/u-7Sl31uH4Q[/youtube]

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
2 Temmuz 2020 A101aktüel kataloğunda HI-LEVEL LED TV, Samsung Galaxy Buds kulaklık fırsatı
Cem Yılmaz ile Netflix Türkiye arasındaki garip tweetleşme!
Heyecanla beklenen Dark 3. sezon Netflix'te yayınlandı! İşte Dark 3. sezon ilk yorumlar
3 Temmuz 2020 BİM aktüel kataloğunda Dijitsu TV, şarjlı fan, baskül ve daha birçok ürün...
Günün En çok Okunanları
4K ya da UHD Çözünürlük Tam Olarak Nedir; Ne İşimize Yarar?
2021'in Amiral Gemisi Cepleri, Fiyatlarıyla Bu Yılın Ceplerini Aratabilir
Son yılların en iyi Türk komedi filmleri! Puanı yüksek, 2020 ve öncesi
AMD Ryzen 4000 İşlemcileri Unutun. Ryzen 5000 APU Geliyor
Şaşırtan benzerlik nedeniyle sosyal medya hesabı kapandı! İlginç ayrıntılar

 

 