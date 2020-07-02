Facebook'tan, Haber Akışı Konusunda Önemli Değişiklikler

Facebook, haber akışındaki önemli değişiklikleri duyurdu. Bu değişiklikler arasında, haber akışında orijinal haberlere öncelik verilmesi de var.

Facebook, Orijinal Haberlere Öncelik Verecek

Facebook, haber akışındaki haber makalelerini nasıl öne çıkardığıyla ilgili bazı değişiklikleri duyurdu. Firma, haber makalelerini, detaylı inceleme raporlarını, kritik olaylarda görgü tanığı raporlarını öncelikli olarak kabul edeceğini söylüyor. Aynı olayla ilgili haberleri değerlendirirken ise orijinal kaynaktan alıntı yapanlara öncelik verileceği belirtiliyor. Bu değişiklikler, şimdilik İngilizce dilindeki makaleleri kapsıyor ancak firma, gelecekte başka dilleri de destekleyeceğini söylüyor.

Bu değişikliklere rağmen Facebook, haber kaynağında görünen makalelerin çoğunun, takip edilen veya arkadaşlarınızın takip ettiği kaynaklardan gelmeye devam edeceğini de vurguluyor.

İkinci değişiklik ise, yayıncının editör kadrosu hakkında bilgi vermeyen makalelerin haber kaynağında geriye kaydırılacak olması. Facebook, yazar adının veya çalışan sayfasının bulunmadığı sitelerin güvenilirliğinin genellikle düşük olduğunu söylüyor.

Facebook, değişikliklerin orijinal haberlerin dağıtımını artıracağına inanıyor. Bununla birlikte değişikliklerin, Facebook'taki çoğu yayıncıyı "önemli ölçüde" etkilemeyeceği tahmin ediliyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
2 Temmuz 2020 A101aktüel kataloğunda HI-LEVEL LED TV, Samsung Galaxy Buds kulaklık fırsatı
Cem Yılmaz ile Netflix Türkiye arasındaki garip tweetleşme!
Heyecanla beklenen Dark 3. sezon Netflix'te yayınlandı! İşte Dark 3. sezon ilk yorumlar
3 Temmuz 2020 BİM aktüel kataloğunda Dijitsu TV, şarjlı fan, baskül ve daha birçok ürün...
Günün En çok Okunanları
2021'in Amiral Gemisi Cepleri, Fiyatlarıyla Bu Yılın Ceplerini Aratabilir
Şaşırtan benzerlik nedeniyle sosyal medya hesabı kapandı! İlginç ayrıntılar
Güneş Sistemin'de Bulunan Neptün ve Uranüs'te, Gökten Elmas Yağıyor
En iyi virüs filmlerini seçtik! İşte IMDb puanı en yüksek virüs filmleri!
Ben Affleck yeni Batman mi olacak? İşte söylentilerden ayrıntılar...

 

 