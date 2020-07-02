Facebook'tan, Haber Akışı Konusunda Önemli Değişiklikler

Facebook, haber akışındaki haber makalelerini nasıl öne çıkardığıyla ilgili bazı değişiklikleri duyurdu. Firma, haber makalelerini, detaylı inceleme raporlarını, kritik olaylarda görgü tanığı raporlarını öncelikli olarak kabul edeceğini söylüyor. Aynı olayla ilgili haberleri değerlendirirken ise orijinal kaynaktan alıntı yapanlara öncelik verileceği belirtiliyor. Bu değişiklikler, şimdilik İngilizce dilindeki makaleleri kapsıyor ancak firma, gelecekte başka dilleri de destekleyeceğini söylüyor.
Bu değişikliklere rağmen Facebook, haber kaynağında görünen makalelerin çoğunun, takip edilen veya arkadaşlarınızın takip ettiği kaynaklardan gelmeye devam edeceğini de vurguluyor.
İkinci değişiklik ise, yayıncının editör kadrosu hakkında bilgi vermeyen makalelerin haber kaynağında geriye kaydırılacak olması. Facebook, yazar adının veya çalışan sayfasının bulunmadığı sitelerin güvenilirliğinin genellikle düşük olduğunu söylüyor.
Facebook, değişikliklerin orijinal haberlerin dağıtımını artıracağına inanıyor. Bununla birlikte değişikliklerin, Facebook'taki çoğu yayıncıyı "önemli ölçüde" etkilemeyeceği tahmin ediliyor.
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