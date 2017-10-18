WhatsApp'a Canlı Konum Paylaşma İşlevi Geldi!
WhatsApp, rakip uygulamalardaki "canlı konum paylaşma" modasına uydu ve yeni işlevini hizmete açtı!
Google Maps ve Facebook Messenger'ın ardından WhatsApp, gerçek zamanlı konum paylaşma işlevini kullanıma sunmaya başladı. Popüler sohbet uygulamasının yaptığı duyuruya göre Android ve iOS uygulamasını kullananlar, bugünden itibaren konumlarını belirli bir süreyle aileleri ve arkadaşlarıyla paylaşabilecekler.
"Live Location" adlı işlevi etkinleştirmek için herhangi bir sohbeti açın ve ataş düğmesine basarak Konum'u seçin. Burada yeni "Canlı Konum Paylaş" seçeneğini göreceksiniz. Bu işlevi kullanarak konumunuzu 15 dakika, 1 saat veya 8 saat boyunca paylaşabilirsiniz. Son olarak gönder düğmesine basın.
WhatsApp'taki tüm iletişimde olduğu gibi Live Location da uçtan-uca-şifreleme kullanıyor, yani sadece sohbettekiler konumları görebiliyor. Birden fazla kişi konum paylaştığında, her kişinin konumu harita üzerinde görünüyor.
Zeynel A. Öztürk
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