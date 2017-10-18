WhatsApp'a Canlı Konum Paylaşma İşlevi Geldi!

WhatsApp, rakip uygulamalardaki "canlı konum paylaşma" modasına uydu ve yeni işlevini hizmete açtı!

WhatsApp'a Canlı Konum Paylaşma İşlevi Geldi!

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WhatsApp'a Canlı Konum Paylaşma İşlevi Geldi!

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