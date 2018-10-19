WhatsApp'a Tatil Modu Gelebilir!
WhatsApp, yakında yeni "Tatil Modu" ve "Bağlı Hesaplar" işleviyle donatılacak. Peki ama bu işlevler ne işimize yarayacak?
Yazılım dünyasında yayılmaya başlayan koyu mod, "rahatsız etme" modu gibi işlevler karşısında boş durmayan WhatsApp, şimdi de yeni "tatil modu" için çalışmaya başladı.
Tatil modu, arşivlediğiniz mesajların yeni mesaj alsanız bile arşivdeki yerini korumasını sağlıyor. Normalde herhangi bir sohbete yeni bir mesaj geldiğinde sohbet, arşivden otomatik olarak çıkartılıyor. Yeni işlev sayesinde grubu terk etmeden veya kişileri engellemeden belirli grup mesajlarını veya kişisel mesajları yok saymak daha kolay olacak.
İddiaya göre WhatsApp, "Bağlı Hesaplar" adında yeni bir işlev daha sunacak. Bu işlev, WhatsApp hesabını harici hizmetlerle bağlamanıza izin verecek. Şimdilik sadece Instagram ile çalışan işlev, WhatsApp Business'e has bir işlev olabilir.
Rapor, bu yeni işlevin ele geçen Facebook hesabınızı kurtartmakta kullanılabileceğini söylüyor.
Zeynel A. Öztürk
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