WhatsApp'a Tatil Modu Gelebilir!

WhatsApp, yakında yeni "Tatil Modu" ve "Bağlı Hesaplar" işleviyle donatılacak. Peki ama bu işlevler ne işimize yarayacak?

WhatsApp'a Tatil Modu Gelebilir!

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