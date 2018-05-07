WhatsApp'ı Kilitleyen Özel Mesaj!
Bu mesajı aldığınızda WhatsApp kilitlenebiliyor, bazen telefon bile çökebiliyor!
Reddit'te ortaya atılan bir iddiaya göre WhatsApp'ta bulunan bir hata, uygulamanın kilitlenmesine yol açıp, telefonun giriş ekranına dönmesiyle sonuçlanıyor. Bazı durumlarda tüm mobil işletim sistemi de çökebiliyor.
Hatayı etkinleştirmek için özel hazırlanmış mesajı cihaza göndermek gerekiyor. Bu özel mesajı içinde normalde görünmeyen sayısız "soldan sağa" ve "sağdan sola" denetim karakteri bulunuyor. Bunların etrafında ise emoji'ler ve tırnak işaretleri var. Kurbanın WhatsApp'ının kilitlenmesi için gelen bu özel mesajla etkileşimde bulunması gerekmiyor.
Pastebin'de bulunabilen bu metni kimseye göndermenizi elbette önermiyoruz. Dahası bu metne mobil web tarayıcınızda bakarsanız, tarayıcınız da tepkisiz bir hale gelebiliyor.
WhatsAp henüz sorunla ilgili bir açıklama yapmadı ancak firmanın sorunu kısa sürede onarıp bir güncelleme yayınlamasını bekleyebiliriz.
Bu arada bunun WhatsApp'ı kilitleyen ilk mesaj olmadığını da söyleyelim. 2015'in sonuna doğru yapılan bir keşifte uygulamanın 4.000 yüz ifadesi alındığında kilitlendiği ortaya çıkmıştı.
Zeynel A. Öztürk
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