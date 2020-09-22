WhatsApp'ın Birden Çok Cihaza İzin Veren İşlevi Çok Yakınımızda

WhatsApp'ı tek bir hesapla birden fazla cihazda kullanmanıza izin verecek olan işlev, görünüşe bakılırsa çok yakında hazır olacak!

Yeni WhatsApp işlevi çok yakın

WhatsApp'ın bir süredir geliştirme sürecinde olan çoklu cihaz desteği, sonunda kullanıma sunulmaya hazır hale gelmiş gibi görünüyor.

WABetaInfo, yeni "bağlı cihazlar" adlı işleve ait referansları WhatsApp içerisinde keşfetti. İşlevin WhatsApp Web, uygulama ve hatta Facebook Portal arasında mesaj gönderip almaya izin vereceği anlaşılıyor. İşlev kullanıma sunulduğunda WhatsApp'ı bir başka cihazda kullanabilmek için ilk cihazda oturumunuzu kapatmanıza gerek kalmayacak. WhatsApp'ın işlevi şu an dört cihazla sınırlandırdığı, kullanıcılara sohbetleri eşitleme işlevi sunacağı belirtiliyor.

WABetaInfo'ya göre yeni işlevi etkinleştirdiğinizde farklı bir teknoloji kullanıldığından, mevcut WhatsApp oturumları kapatılıyor. Siteye göre işlev son aşamalarında ve yakında iOS ve Android'deki WhatsApp beta sürümlerine gelecek. İşlevin ne zaman herkese ulaşacağı konusunda ise bir bilgi veya tahmin henüz yok.

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