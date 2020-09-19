WhatsApp'tan müthiş yenilik! Arka plan, duvar kağıdı güncellemesi geldi!

WhatsApp'ın Android beta sürümünün güncellemesiyle birlikte WhatsApp'ın Android betası "2.20.200.11"e yükselirken, yaklaşmakta olan etkileyici bir özelliği de açığa çıkarıyor. WhatsApp geliştiricilerinin bir süredir böylesi bir özellik üzerinde çalıştığı biliniyordu. Ancak son beta sürümse duvar kağıdı özelleştirme özelliğinin artık yaklaştığını gösteriyor.
OPAKLIK AYARI DA YAPILABİLECEK
Kullanıcılar bir duvar kağıdının durumunu belirleyebilecekler. Örneğin bir duvar kağıdı, sadece bir sohbet için ya da tüm sohbetler için ayarlanabilecek.
Kullanıcılar, belirledikleri bir duvar kağıdı için opaklık ayarı da yapabilecekler. Şu an beta sürümünde olan özelliğin ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağı bilinmiyor.
WHATSAPP WEB İÇİN DE YENİ ÖZELLİK YOLDA
WhatsApp'a web üzerinden oturum açmak için ekrandaki QR kodunu telefona okutmanız gerekiyor. Bu adım bazen can sıkıcı olabiliyor ve üstelik güvenlik açısından da biraz sorunlu. Bunu değiştirmek isteyen WhatsApp'ın yeni beta sürümünde parmak iziyle oturum açma işlevini test ettiği ortaya çıktı.
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