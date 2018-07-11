WhatsApp'ın "İletildi" İşlevi Kullanıma Sunuldu
Paylaşılan sahte haberlere mücadele eden WhatsApp, bir süredir test ettiği işlevi kullanıma açtı!
WhatsApp, iletilen mesajların kaynağını görmenizi sağlayan bir işlevi bir süredir test ediyordu. Bu işlev, şimdi kullanıma sunuldu.
İşlev sayesinde iletilen WhatsApp mesajlarının üzerinde iletildiğini gösteren bir bilgi görüntüleniyor. Bu küçük bir değişiklik gibi görünse de, platform için büyük önem taşıyor. Şüpheli içeriklerin paylaşımı, özellikle Hindistan gibi bazı ülkelerde ciddi bir sorun haline gelmiş durumda.
WhatsApp'ın en son sürümünde bulunan işlev, iletilen mesajların üzerinde italik bir "İletildi" etiketi gösteriyor. Yazı çok belirgin olmasa da gözden kaçmıyor ve metnin kaynağını öğrenmenizi sağlıyor.
WhatsApp ve Facebook üzerinden iletildiği iddia edilen bir sahte çocuk kaçırılma iddiası, birden fazla kişinin öldürülmesine yol açmıştı. Geçen hafta ise Hindistan'ın bilgi teknolojileri bakanlığı WhatsApp'la ilgili bir uyarı yayınlamıştı. WhatsApp, yeni işlevi duyurduğu blog gönderisinde, mesajları ileterek paylaşmadan önce durup bir düşünmenizi tavsiye ediyor.
Zeynel A. Öztürk
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