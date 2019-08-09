WhatsApp'ta Ciddi Bir Güvenlik Sorunu Keşfedildi

Popüler uygulama WhatsApp'ta keşfedilen açık, mesajların uzaktan değiştirilmesine ve okunmasına olanak tanıyor!

WhatsApp'da Ciddi Bir Güvenlik Sorunu Keşfedildi

WhatsApp'ta keşfedilen bir güvenlik sorunu, hacker'ların mesajların içeriğine ulaşmasına ve hatta mesajlarınızı değiştirmesine izin verebiliyor.

Las Vegas'taki Black Hat güvenlik konferansında Check Point araştırmacıları tarafından gösterilen açık, özel ve herkese açık yazışmaları etkileyebiliyor. Firma, WhatsApp sohbetlerini değiştirmeye yönelik üç potansiyel yol bulduğunu, bunların her birinin WhatsApp'ın "alıntı" işlevini kullandığını söyledi.

İlk açık, mesajın iletildiği sunucunun algılanma şeklini değiştiriyor ve hacker'ın uygulamayı kandırmasına izin veriyor. İkincisi ise üçüncü tarafların yazdığı cevapların mesaj metnini değiştirmeye yarıyor. Diğer bir açık ise bir grup katılımcısına herkese açık mesaj kılığında özel mesaj göndermenize izin veriyor. Bu durumda karşı taraf size cevap verdiğinde cevap, herkese görünüyor.

Check Point, üçüncü açığın henüz kapatılmadığını, diğerlerinin çözülmesi için WhatsApp ile çalıştıklarını söylüyor. 1,5 milyarın üzerinde kullanıcıya sahip WhatsApp ise bu gelişmelerle ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

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