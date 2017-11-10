WhatsApp'ta Mesaj Silmek Nasıl Yapılıyor?
WhatsApp'ın yeni işlevini kullanarak gönderdiğiniz bir mesajı nasıl karşı taraftan silebilirsiniz? Çok basit...
WhatsApp herkesin istek listesinde olan bir işlevi, gönderdiğiniz mesajları hemen geri çekme işlevini geçtiğimiz günlerde kullanıma sundu.
WhatsApp'ın duyurusuna göre mesajı gönderdikten sonra her iki taraftan silebilmek için yedi dakikanız var. İşlev, bireylere ve gruplara gönderdiğiniz mesajları silmenize izin veriyor. Yapmanız gerekenler, şunlardan ibaret:
1. Silmek istediğiniz mesajın bulunduğu sohbeti açın.
2. Menü görünene kadar mesaja dokunun ve basılı tutun. Menüyü kaydırın ve Sil'e dokunun.
3. Çöp simgesine dokunun ve Herkes için Sil'e dokunun.
Bunları aklınızda bulundurun
Ekim'in sonunda duyurulan yeni işlev, dünya çapında Android, iPhone ve Windows Phone kullanıcılarına sunuluyor. İşlevi kullanırken aklınızda bulundurmanız gereken birkaç nokta var.
İşlevin en önemli dezavantajı, hem sizin, hem de alıcının WhatsApp'ın son sürümünü kullanmasını gerektirmesi. Karşı taraf son sürümü kullanmıyorsa mesajı silemiyorsunuz. WhatsApp, silme işleminin başarılı olup olmadığını doğrulamadığını söylüyor.
Bunun yanında çoğu kullanıcının telefonunu elinden düşürmediğini, yedi dakikanın mesajınızın görülmesi için yeterince uzun bir süre olduğunu aklınızda bulundurun.
Herhangi bir mesajı sadece kendi telefonunuzdan silmek isterseniz, aynı adımları takip edin ancak Herkes için Sil yerine Benim için Sil'e dokunun.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın