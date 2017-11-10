WhatsApp'ta Mesaj Silmek Nasıl Yapılıyor?

WhatsApp'ın yeni işlevini kullanarak gönderdiğiniz bir mesajı nasıl karşı taraftan silebilirsiniz? Çok basit...

WhatsApp'ta Gönderilen Mesaj Nasıl Geri Alınır?

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