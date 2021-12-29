Wi-Fi 6, 2022'de 5G'yi Sollayacak! Peki, Nasıl?

Deloitte'un Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon (TMT) sektörlerine ilişkin tahminlerini paylaştığı TMT Öngörüleri 2022 raporu açıklandı. Rapora göre 5G teknolojisi son dönemde kamuoyunun gündeminde daha sık yer alsa da Wi-Fi 6 teknolojisiyle donatılmış cihazların satışı, önümüzdeki birkaç sene içinde 5G uyumlu cihazları geride bırakacak. Deloitte'un tahminlerine göre 2022'de 5G uyumlu cihazlar pazarda 1,5 milyar dolarlık hacme ulaşacak, Wi-Fi 6 teknolojili cihazların satışı ise 2,5 milyar adedi geçecek.
Deloitte Türkiye Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Endüstrisi Lideri Metin Aslantaş, fiber şebekesi üzerinden ultra yüksek bağlantı hızları sunulmasına imkân tanıyan Wi-Fi 6 teknolojisinin mevcut teknolojilere göre daha geniş kapsama imkânı sunduğunu hatırlattı. Evlerde duvarlardan kaynaklanan kapsama sorunlarını da çözen Wi-Fi 6 teknolojisinin ileri kablosuz çözümler alanında 5G'nin önemli bir ortağı olacağını vurgulayan Aslantaş, "Wi-Fi 6 yakın gelecekte, yeni nesil bağlantı üzerinde hizmet sunan firmalara büyük faydalar sağlayacak" diye konuştu.
Rapordan öne çıkan bazı satırbaşları şöyle:
- Deloitte'un 2021 Küresel Gelişmiş Kablosuz Bağlantı Araştırmasına katılan 437 network yöneticisinin yüzde 45'i, firmalarının Wi-Fi 6 ve 5G teknolojilerini test ettiğini ya da kullandığını söyledi.
- Katılımcıların yüzde 98'i, firmalarının gelecek üç yılda her iki teknolojiyi de kullanmayı öngördüğünü söyledi.
- Her 10 yöneticiden sekizi, gelişmiş kablosuz teknolojilerin iş yapış şekillerini, müşteriyle olan etkileşimlerini, ürün geliştirme ve iş modellerini kökten değiştireceğine inanıyor.
- Katılımcıların yüzde 65'i Wi-Fi 6'nın 2023'e kadar en önemli ilk üç kablosuz teknoloji arasında yer alacağını öngörüyor. Bu oran 5G'de yüzde 76 seviyesinde.
- Yöneticiler, gelecek beş yılda gelişecek altyapı ve uyumlu cihaz sayısındaki artışla birlikte her iki teknolojinin de hayatımızda daha önemli bir konuma yerleşeceği görüşünde.
- Rapora göre Wi-Fi 6 ile 5G teknolojisi arasındaki kullanım farkı maliyetten kaynaklanıyor. Wi-Fi 6 teknolojisiyle donatılmış cihazlar 5G uyumlu cihazlara göre daha ucuz, ayrıca bu cihazlar 5G uyumlu cihazların aksine ücretsiz ve lisansız spektrum üzerinden çalışıyor.
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