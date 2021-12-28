Apple, iPhone 15 Pro'da Radikal Bir Değişiklik ile Sim Kartı Kaldırabilir!

2023 yılını şöyle bir hayal edelim: Uçan arabalar, robot temizlikçiler ve uzay yolculukları... Beklentiler yıllardır bu yöndeydi; evet, her ne kadar hayal edildiği gibi 2023 yılına yetişmeyecekse de bunların "yakın" gelecekte yapılabileceğini artık biliyoruz. Ve diğer yandan Apple... Apple'ın hedefi ise 2023 yılında SIM kart yuvası olmayan iPhone'ları tüketicilerle buluşturmak. Tabii ki sızıntılar doğru ise.
Şaka bir yana, yeni bir sızıntı Apple'ın 2023 yılında tanıtacağı iPhone 15 serisi ile beraber SIM kart yuvasına veda edeceğini gösteriyor. eSIM'e geçiş arifesi yaşanırken, şimdilik bu yeni teknoloji fiziksel SIM kart yuvası ile beraber seçenek olarak sunuluyor. Blog Do iPhone isimli Brezilyalı web sitesi ise, Apple'ın iPhone 15 ile birlikte eSIM'e geçebileceğine işaret ediyor.
Web sitesinin haberine göre, Apple'ın 2023 yılında tanıtacağı iPhone 15 serisinde yer alacak olan iPhone 15 Pro modelinde fiziksel bir SIM kart yuvası yer almayabilir. Bunun yerine Apple'ın sadece bu telefon özelinde eSIM denemesinde bulunabileceğini söyleyen web sitesi, telefonda Lightning konektörü de dahil olmak üzere herhangi bir porta yer verilmeyeceğini de iddia ediyor. Böylece şarj konusunda da tamamen kablosuz şarja yönelinecekken, veri aktarımını da tamamen kablosuz olarak yapmak gerekecek.
Elbette bunlar şimdilik iddia ve henüz net bir bilgi yok. Peki, sizce Apple gerçekten de iPhone 15 serisi ile beraber böylesi radikal bir değişiklikte bulunur mu? Yorumlarınızı aşağıda bekliyoruz.
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