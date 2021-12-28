Apple, iPhone 15 Pro'da Radikal Bir Değişiklik ile Sim Kartı Kaldırabilir!

Söylentilere göre Apple, 2023 yılında tanıtacağı iPhone 15 Pro modeliyle birlikte radikal bir karara imza atacak ve telefonda SIM kart yuvasına yer vermeyecek.

  • Ercan Uğurlu
iPhone 15 Pro'da Radikal Bir Değişiklik Olabilir

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