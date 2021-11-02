Wi-Fi 6 Hızıyla Online Oyun Keyfi Başlıyor

Online oyun severler için internet bağlantı hızı, en önemli ihtiyaçlardan biri, hatta ilki. Tüm oyun donanımları çok iyi, oyuncu performansı da yüksek olsa ama internet bağlantısı yavaşsa ne oyun keyfi oluyor, ne de istenen başarılı elde ediliyor.
Bu nedenle TP-Link, en yeni kablosuz ağ teknolojisine sahip ve tamamen oyuncuların ihtiyaçları düşünülerek tasarlanan yeni bir yönlendirici (router) geliştirdi. Archer GX90 adlı yönlendirici, WiFi 6 teknolojisine sahip ve hem kablolu hem kablosuz bağlantıda gigabit hızlar sunuyor.
Archer GX90, üç kanal desteği sayesinde oyun donanımları için özel bir 'oyun kanalı' sağlıyor. 4.8 Gbps hıza sahip bu oyun kanalı sadece oyun cihazları için ayrılabiliyor ve kablosuz bağlantıda dahi hız düşmesi, yavaşlama, kesinti olmadan online oyun keyfi yaşanabiliyor. Evde aynı anda bir kişi online oyun oynarken, diğer aile üyeleri Netfix'ten film izleyebiliyor; her iki uygulama da kesintisiz, sorunsuz oluyor. Cihaz toplamda (üç kanalda) 6.6 Gbps kablosuz hızlar sunuyor.
Ayrıca Archer GX90'ın Oyun Hızlandırıcı özelliği sayesinde oyun akışları saptanarak optimize edilebiliyor. Bu sayede oyunlar her zaman sürükleyici kalıyor. TP-Link'in yeni oyun yönlendiricisinin bir diğer özelliği ise oyun istatistiklerini tutabilmesi. İnce ayarlanmış kullanıcı arayüzünden tüm oyun istatistikleri gerçek zamanlı olarak takip edilebiliyor. Oyun süresi, gecikme istatistiği, ayrılan ağ kaynağı gibi tüm bilgiler kolayca izlenebiliyor.
2.5 Gbps Kablolu Bağlantı Desteği
Oyuncular için özel tasarlanan bu ürün sadece kablosuz bağlantıda yüksek hızlar sunmuyor; kablolu bağlantıda da 2.5 Gbps gibi çok yüksek bir hız sağlıyor. Cihaz üzerinde yer alan WAN/LAN bağlantı noktasına istendiğinde oyun cihazları bağlanarak yüksek hızlı kablolu bağlantının keyfi çıkarılabiliyor. Ayrıca 2 adet USB 3.0 girişi de bulunan yönlendiriciye USB üzerinden de cihazlar bağlanabiliyor.
Archer GX90, bu yüksek hız ve gelişmiş özellikleri destekleyecek güçlü işlemcilerle donatılmış durumda. Yönlendiricide 1.5 GHz dört çekirdekli ana işlemci ve üç adet de yardımcı işlemci yer alıyor. Bu sayede cihaz ağ performansını her zaman en yüksek düzeyde tutmak için çalışabiliyor.
Üzerinde yer alan 8 adet çok yüksek kazançlı anten ve Hüzmeleme (Beamforming) teknolojisi sayesinde WiFi sinyallerini çok geniş alana yayabilen yönlendiriciyle evin her yerinde WiFi'a güçlü bir şekilde bağlanılabiliyor.
Kolay Kurulum, Güçlü Güvenlik
Ağ ve ağa bağlı cihazların güvenliği de Archer GX90'da ihmal edilmemiş. Oyuncular için daha hassas olan güvenlik için cihazla birlikte HomeCareTM güvenlik paketi geliyor. Bu pakette Trend Micro'nun gelişmiş ve sürekli güncellenen antivirüs yazılımı da yer alıyor.
Archer GX90'ın kurulumu ve kullanımı da son derece rahat. Bluetooth aracılığıyla yönlendiriciye bağlanıp, TP-Link'in Tether uygulaması üzerinden birkaç dakika içinde cihaz kurulup çalışır hale getirilebiliyor. Daha sonra tüm kontroller, ayarlar vb de Tether (Android ve iOS destekli) üzerinden ve her yerden, her zaman yapılabiliyor. Güvenlik ayarları, Misafir Ağı oluşturma, bağlı cihazlar gibi istenen her tür ayarı akıllı telefonlarla bu uygulama üzerinden birkaç dokunuşla yapmak mümkün.
WiFi 6 teknolojisiyle oyun keyfi için geliştirilen Archer GX90, yakında Türkiye'de satışa sunulacak.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın