Wi-Fi Destekli Raspberry Pi Zero Wireless tanıtıldı!
Giderek kalabalık hale gelen Raspberry Pi serisi, tutkunlarını sevindirecek Wi-Fi destekli bir sürüme kavuştu!
Raspberry Pi Zero, boyu yaklaşık olarak bir sakızı çok fazla aşmayan, robot veya Nesnelerin İnterneti projelerinizi hayata geçirmenize izin veren harika bir mini-bilgisayar. Pi Zero'nun en önemli eksiklerinden bir tanesi, Wi-Fi bağlantısına sahip olmamasıydı ancak henüz tanıtılan yeni Pi Zero, fiyatı iki katına çıkararak Wi-Fi ve Bluetooth özelliği sunmaya başlıyor.
Yeni Raspberry Pi Zero Wireless, standart Pi Zero ile çoğunlukla aynı özellikleri paylaşırken 802.11n kablosuz LAN ve Bluetooth özelliklerini karta ilave ediyor. Bu özelliklerin kartın "tam donanımlı sürümü" olan Raspberry Pi 3'te bulunduğunu hatırlatalım. İşlemci ve RAM, standart Pi Zero'dakiyle aynı, bir başka deyişle Raspberry Pi 1 modelleriyle aynı.
İşte yeni Raspberry Pi Zero Wireless'ın teknik özellik listesi:
- 1GHz tek çekirdekli işlemci
- 512MB RAM
- Mini HDMI ve USB On-The-Go portları
- Micro USB güç
- HAT uyumlu 40-pin başlık
- Kompozit video ve sıfırlama başlıkları
- CSI kamera konektörü
- 802.11n kablosuz LAN
- Bluetooth 4.0
Raspberry Pi Zero Wireless'ın tanıtımının ilk Raspberry Pi'nin beşinci yıl dönümüne denk geldiğini de belirtelim. Raspberry Pi Foundation, yeni model için bir kasa da piyasaya sürecek. Bu kasa, GPIO veya kamera modülüne kolay erişim sağlayan, değiştirilebilen kapaklarla geliyor ve hem Pi Zero'yu, hem de Pi Zero Wireless'ı destekliyor.
Zeynel A. Öztürk
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