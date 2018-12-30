Wi-Fi Teknolojisinin Geleceği
Son günlerde 5G teknolojisinin gölgesinde kalan Wi-Fi teknolojisi için gelecekte neler var? Gelin bu sorunun yanıtını birlikte arayalım!
Yaklaşan 5G teknolojisi ve fiber ağlar gibi heyecan verici konuların arasında yerel kablosuz bağlantı teknolojilerinin gölgede kalması, şaşırtıcı olmasa gerek. Ancak Wi-Fi teknolojisinin tüketiciler için sonraki nesil ağlarda uygulamalara ve içeriklere erişimlerinde kazanacağı rolünün küçümsenmemesi gerekiyor.
Bu yılın başlarında Wi-Fi Birliği, daha tüketici dostu terimleri benimseme kararı alarak "Wi-Fi 802.11ac" gibi standart adlandırmalar yerine daha anlaşılabilir adlandırmaları hayata geçirmek için hazırlık yapmaya başladı. Karar kapsamında bu teknolojinin bir sonraki büyük güncellemesi niteliğinde olacak olan Wi-Fi 802.11ax, tüketicilere "Wi-Fi 6" ismi ile sunulacak. Geniş Bant Dünya Forumu'nda (BBWF) Qualcomm'un Bağlantı & Ağ Piyasa Birimi Başkanı Rahul Patel, Wi-Fi teknolojisinin sahip olduğu rolü yabana atmayarak yeni nesil teknolojilerin ev ağlarında "dönüşümü" tetikleyeceğini öne sürüyor.
Patel, 2008 yılında cep telefonlarının sadece üçte birinde Wi-Fi teknolojisinin bulunduğunu ve o zamanlarda modemlerin ve yönlendiricilerin lüks bir konumda bulunduğunu hatırlattı. 2020 yılında ise neredeyse her cihazda bulunan Wi-Fi teknoloji ile hane başına ortalama 24 cihazın Wi-Fi teknolojisinden faydalanacağı düşünülüyor.
OpenSignal tarafından yapılan bir çalışma, mobil ağlardaki gelişmeler sonucunda bazı ülkelerin ortalama mobil veri hızlarının Wi-Fi erişim hızlarını geride bıraktığını gösterse de Wi-Fi, hâlâ düşük maliyetli oluşu ve bina içinde iyi bir kapsama alanı sunması sayesinde anahtar bir teknoloji olmayı sürdürüyor.
Patel'e göre zamanla ev içindeki bağlantı teknolojileri her ne kadar Wi-Fi kullanım oranını arttırmış olsa da Qualcomm'un bir firma olarak kullanıcıların Wi-Fi teknolojisinden memnun olmadıklarının farkında olduğunu belirtiyor. Patel, birçok cihazın aynı anda bağlanması nedeniyle yavaşlayan Wi-Fi ağlarının kullancıları mobil verinin daha hızlı olduğu düşüncesine ittiğini belirtiyor. Genel kanının aksine kablosuz hızı, mobil veri hızına göre dünya genelinde üç kat daha hızlı. Fakat bu makas, daralmayı sürdürüyor ve 5G ile farkın tamamen kapanacağını söylemek mümkün.
Patel, bu durumun Wi-Fi teknolojisinin yavaş bir şekilde gelişmesinden kaynaklanmadığına inanıyor ancak Wi-Fi 6 ile gelişecek olan mesh Wi-Fi teknolojisi, gerçek bir fark yaratabilir. Akıllı hoparlörler ve nesnelerin interneti gibi uygulamalar ile mesh Wi-Fi teknolojisine olan talebin de artacağı öngörülüyor.
"Mesh ağı, akıllı ev bağlantıları için devrim niteliğinde. Bugün ABD'de yönlendirici satışlarının yarısı mesh Wi-Fi teknolojisi kullanımı için yapılıyor. Bu yüzden modem satışları, Ortalama Satış Fiyatı (ASP) rakamlarının arttığı nadir kategorilerden biri olarak öne çıkıyor. Bu, Wi-Fi teknolojisinin kullanıcıların herhangi bir taviz vermek istemedikleri bir alan olduğunu gösteriyor."
Akıllı Ev Ağlarının Yükselişi
Fakat Wi-Fi ağlarının en devrimsel yönü, gelecekteki akıllı uygulamaları olacak. Kendini optimize edebilen ağ teknolojisi, mobil operatörler tarafından halihazırda kullanıma alınmış durumda ancak Patel, akıllı ev ağlarının birçok faktörü dikkate alarak seçimler yapabileceğine inanıyor.
"Ayrıca akıllı ev ağlarının bilişsel olarak çalışmak üzere evrimleşeceğine de inanıyoruz. Bu, bir ağın sadece akıllı olacağı anlamına gelmiyor. Gelecekte ev ağları, kullanıcıların alışkanlıklarını dikkate alarak seçimler yapabilecek. Bunun örnekleri ortaya çıkmaya başladı bile: konuşma tanıma teknolojisi ile ev ağlarına bağlı cihazlar, birlikte iyi işler başarıyor."
Ağlar, aynı zamanda fiziksel olarak da farkındalığa kavuşabilir.
"Ağlar, mantıklı olacak. Daha önce RF karakteristikleri ile çalışan ağlar, ağda olan değişimlere göre zamanla belirli tercihler yapabilecek. Bir odaya birinin girdiğini bir ev ağı algılayabilecek, girenin bir evcil hayvan mı yoksa bir insan mı olduğunu algılayabilecek ve birinin dengesini kaybedip düştüğünü dahi algılayabilen ev ağları, bu durumlara akıllıca cevap vererek sağlık ekiplerine haber verebilecek ve ekiplerin eve geldiğini algılayarak işlerini yapmaları için sadece onlara kapıyı açabilecek. Bunun yanı sıra açık kalan kapıları algılayan bir ev ağı, içeri girenin bir yabancı olduğunu algılaması durumunda güvenlik ekiplerine de haber verebilecek. Bu, günümüzün akıllı evlerinden çok daha fazlası. Bunun tüketicilerin isteyeceği bir şey olduğunu düşünüyorum..."
Doğan Kürşat Aktaş
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