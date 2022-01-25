WiFi 6 Teknolojili Dış Mekan Ağ Ürünü

TP-Link, WiFi 6 teknolojili dış mekan erişim noktasını satışa sundu. Otel, kafe, okul gibi geniş alana sahip yerler için geliştirilen EAP610-Outdoor modeli, açık alanda çok geniş mesafelere WiFi sinyallerini güçlü olarak iletebiliyor.