WiFi 6 Teknolojili Dış Mekan Ağ Ürünü

Hem ev hem kurumlar için ağ çözümleri üreten TP-Link®, WiFi 6 teknolojisine sahip kurumsal ürün modellerini artırıyor. WiFi 6 teknolojisinin getirdiği çok yüksek hız, daha geniş kapsama alanı ve daha fazla cihaza destek özelliklerini TP-Link'in kullanıcı dostu teknolojileriyle birleştiren ürünler, başta otel, okul, AVM, kafe gibi işletmeler için ideal ağ çözümleri oluşturuyor.
TP-Link, geniş açık alana sahip işletmelerin açık alanda WiFi sinyallerini sorunsuzca her noktaya iletmesini sağlayan yeni erişim noktası EAP610-Outdoor'u Türkiye'de satışa sundu. WiFi 6 teknolojisine sahip olan ürün, WiFi sinyallerini çok daha uzak mesafelere ve çok güçlü olarak iletebiliyor. TP-Link'in Omada serisi içinde yer alan bu dış mekan ürünü, diğer Omada erişim noktaları gibi kolay kurulum ve kolay yönetim özellikleriyle işletmelere avantaj sağlıyor.
Daha yüksek hız, daha geniş kapsama alanı
EAP610-Outdoor, Omada WiFi 5 teknolojisine göre bağlantı hızlarını yüzde 52 artırıyor. Her tür açık alanda çift kanal desteği ile iki kanalda toplam 1.8 Gbps kablosuz hız sunabilen cihaz ile WiFi kapsama alanı da genişliyor. Akıllı sinyal özelliği sayesinde ağa bağlanan cihazlara göre sinyaller yönlendiriliyor ve WiFi performansı her zaman yüksek kalıyor. Bant seçimini de otomatik yapan erişim noktası sayesinde yoğun uygulamalar daha boş ve hızlı olan banda yönlendiriliyor.
EAP610-Outdoor erişim noktası, OFDMA ve MU-MIMO teknolojileri sayesinde geniş açık alanlarda düzinelerce cihaza eşzamanlı olarak bağlantı sağlıyor. Bu nedenle çok sayıda kişinin ağa bağlandığı açık alanlı işletmeler için verimli bir WiFi ağı kurabiliyor.
TP-Link'in yüzde 100 bulut tabanlı Omada SDN yönetim yazılımı sayesinde her yerden, her zaman yönetilebilen bu ürünler, aynı zamanda diğer Omada SDN destekli ürünlerle entegre olabiliyor ve tüm ağ ürünleri tek bir cihazdan yönetilebiliyor. Bu da işletmelere hem işgücü hem zaman açısından ciddi bir tasarruf sağlıyor.
TP-Link'in yeni dış mekan erişim noktası, aynı zamanda Mesh teknolojisine de sahip. Bu sayede Omada Mesh çözümleriyle birlikte sorunsuz bir Mesh ağı oluşturuyor. Kablolamanın zor olduğu yerlerde bu özellik çok büyük kolaylık sağlıyor; kablosuz olarak Omada erişim noktaları birbirleriyle eşleşiyor ve ağ genişletiliyor.
En zorlu dış ortam koşullarına uygun olarak geliştirilen EAP610-Outdoor erişim noktaları, özel montaj kitleri sayesinde her yere kolayca kurulabiliyor. Aynı zamanda PoE özelliğine de sahip olan ürünler, elektrik hattı olmayan yerlerde çalıştırılabiliyor; ayrıca elektrik hattı çekilmesi gerekmiyor.
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