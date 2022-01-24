Popüler Oyunda Büyük Tehlike: Dark Souls 3 ile PC'lere Sızıyorlar!

Bir süreliğine Dark Souls oyununu çevrimiçi (online) oynamak istemeyebilirsiniz, gerçi çevrimiçi oynayabileceğiniz de biraz şüpheli... Dexerto ve The Verge'in bildirdiği üzere, saldırganlar Windows için Dark Souls 3'te (ve potansiyel olarak Elden Ring'de) saldırganların uzaktan denetimi yürütmesine ve bilgisayarınızı etkin bir şekilde ele geçirmesine olanak tanıyan bir güvenlik açığı keşfetti. The_Grim_Sleeper gibi yayıncılar, olası hasarı birinci elden öğrendiler. Bu yayıncının yaşadığı olayda, davetsiz misafir Microsoft PowerShell'i başlattı ve bir metinden konuşmaya komut dosyası çalıştırdı.
Bu saldırgan kötü niyetli olmayabilir. SpeedSouls Discord kanalındaki bir gönderi, bilgisayar korsanının geliştirici FromSoftware'i Dark Souls 3 güvenlik açığı hakkında uyarmaya çalıştığını, ancak sorunun boyutunu vurgulamak için yayıncılara saldırmaya yöneldiğini iddia etti. Failin ötesinde çok az insan bu açığın nasıl kullanılacağının biliyor gibi gözükse de, resmi olmayan Blue Sentinel hile önleme aracı için halihazırda bir yama bulunuyor.
FromSoftware ve yayıncısı Bandai Namco, bu olaydan sonra açığa karşı kendi yanıtını verdi. Güvenlik ekibi sorunları araştırırken, Dark Souls 3 ve önceki sürümleri için oyuncuya karşı oyuncu (PvP) sunucularını geçici olarak kapattılar. Sunucuların ne zaman tekrar çevrimiçi olacağı belli değil. Ancak From ve Bandai'nin, oyuncuların güvende olduklarından makul ölçüde emin olana kadar hizmeti tekrar sunmayacakları söylenebilir. Daha kötü niyetli saldırganlar, hassas bilgileri çalmak, oyuncuların sistemlerini mahvetmek ve aksi takdirde ciddi hasar vermek için bu açığı kullanabilir...
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