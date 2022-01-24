Popüler Oyunda Büyük Tehlike: Dark Souls 3 ile PC'lere Sızıyorlar!

Popüler oyun Dark Souls 3'ün PC sürümünde, potansiyel olarak çok tehlikeli bir açık olduğu ortaya çıktı. Bu açık nedeniyle saldırganlar, PC'leri ele geçirme imkanına sahip olabiliyor.

24 Ocak 2022 15:02

Levent Öztürk