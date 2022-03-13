WiFi 6 Teknolojili Yeni Deco Mesh Sistemi Tanıtıldı

TP-Link, evlerdeki WiFi sorunları için en garantili çözüm sağlayan Deco Mesh ailesinin yeni üyesini Türkiye'de satışa sundu. WiFi 6 teknolojisine sahip Deco X50, hem çok yüksek hız hem daha geniş kapsama alanı hem de daha çok cihaza bağlantı desteği sunuyor.

İşte WiFi 6 Teknolojili Yeni Deco Mesh Sistemi

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