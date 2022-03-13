WiFi 6 Teknolojili Yeni Deco Mesh Sistemi Tanıtıldı

Mesh WiFi teknolojisi denilince ilk akla gelen marka olan TP-Link®, Deco Mesh ev sistemlerine yeni bir model daha ekledi. Deco X50 model adına sahip olan yeni üye, WiFi 6 teknolojili ve yüksek WiFi performansı isteyen kullanıcıları hedefliyor.
İlk aşamada Türkiye'de iki birimden oluşan paketi satışa sunulan Deco X50, iki birimiyle standart bir dairenin ihtiyacını karşılayabiliyor. Mesh teknolojisinin sağladığı aynı ağ adı ve şifre ile ev içinde kesintisiz bağlantı sunan ürün, evlerde yaşanan WiFi sorunları için en kesin çözümü sağlıyor.
WiFi 6 teknolojisinin getirdiği çok yüksek kablosuz hızlara sahip olan ürün, toplamda 3 Gbps (3000 Mbps) gibi son derece yüksek kablosuz hızlara ulaşabiliyor. WiFi kapsama alanı da bir hayli geniş olan Deco X50, aynı anda 150 cihaza kadar destek veren bir ağ oluşturuyor. Bu nedenle evinde çok sayıda cihazın ağa bağlı olduğu ve yüksek hız bekleyen kullanıcılar, Deco X50 ile bu beklentilerine fazlasıyla karşılık bulabiliyorlar.
WiFi kapsama alanını 4 kat daha genişleten WiFi 6 teknolojisi sayesinde evin her noktasına WiFi sinyalleri güçlü bir şekilde ulaşabiliyor. Çift bant desteğine sahip olan ürün aynı zamanda HE160 teknolojisiyle bant genişliğini ikiye katlıyor ve ağ performansı çok daha iyi hale geliyor. Daha eski WiFi standartlarıyla da geriye dönük uyumlu olan ürün, AC ya da daha eski teknolojili ağ ürünleriyle birlikte kullanılabiliyor.
TP-Link HomeShield ile Daha Güvenli Bir Ağ
Deco X50, ev ağının ve ağa bağlı cihazların daha güvenli olması için de özelliklere sahip. TP-Link'in HomeShield güçlü güvenlik paketi, kullanıcıların güvenlik konusundaki beklentilerini kolayca karşılıyor. HomeShield ile güvenlik açıkları tespit edilebiliyor; çocukların internette geçirdikleri süreler sınırlandırılabiliyor ya da web siteleri engellenebiliyor. Ağ güvenliği için gereken tüm araçları sunan HomeShield, telefonlar üzerinden kolayca yönetilebiliyor.
Deco uygulaması üzerinden hızlıca kurulan Deco X50, yine bu uygulama ile her yerden, her zaman yönetilebiliyor. Çok şık ve sade tasarıma sahip olan ürün, evlerdeki WiFi sorunlarını çözüyor ve çok güçlü ve yüksek performanslı bir WiFi ağı oluşturuyor. Deco X50 2'li paketin tavsiye edilen satış fiyatı ise KDV dahil 282 USD olarak açıklanıyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın