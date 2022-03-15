WiFi 6 Teknolojisine Geçmek İsteyenler İçin: Archer AX53

Evlerde ağa bağlı cihaz sayısı giderek artıyor. Önce sadece bilgisayarların bağlı olduğu ev ağlarına artık akıllı telefondan oyun konsoluna, televizyondan akıllı ampule pek çok farklı ürün bağlı durumda. Böyle olunca ev ağlarının da bu kapasiteyi kaldırabilir hale gelmesi; yeni teknolojili ağ cihazlarıyla ağın yenilenmesi, güçlenmesi gerekiyor.
Ağ pazarının lider markası TP-Link®, WiFi 6 teknolojisine geçerek ağını güçlendirmek isteyenler için yeni ve tam bir fiyat/performans modeli olan yönlendiricisini (router) satışa sundu. Archer AX53 model yönlendirici, çok sayıda cihazın ağa bağlı olduğu evler için ideal bir ürün. Ağın hem hızını hem kapsama alanını hem de kapasitesini ciddi oranda artıran Archer AX53, aynı zamanda güçlü güvenlik özelliklerine de sahip.
Yeni nesil Gigabit kablosuz bağlantı hızlarına sahip olan yönlendirici, 5 GHz bandında 2402 Mbps, 2.4 GHz bandında ise 574 Mbps olmak üzere toplam 3000 Mbps (3 Gigabit/sn) hızlar sunabiliyor. Bu sayede yüksek hız gerektiren her tür uygulama (online oyun, HD film vb) sorunsuz bir şekilde yapılabiliyor. Yönlendirici aynı zamanda daha fazla cihazın eşzamanlı olarak ağa bağlanmasını destekleyen OFDMA teknolojisine de sahip. Bu sayede daha eski WiFi teknolojilerine oranla ağ kapasitesi dört kat artmış oluyor.
Ultra Düşük Gecikme Hızı, Daha Geniş Kapsama Alanı
Archer AX53 yönlendirici, online oyun ve film keyfini de artırıyor. Ultra düşük gecikme süreleri ve yüksek bant genişliği (160 MHz) ile daha önce olmadığı kadar hızlı bir akış sağlanıyor ve online oyunlardaki performans daha yükseliyor.
TP-Link'in yeni yönlendiricisinin WiFi kapsama alanı da bir hayli geniş. Cihaz üzerinde yüksek kazançlı dört anten bulunuyor. Bu antenler ve üründe yer alan Beamforming (hüzmeleme) teknoloji sayesinde evde çok daha geniş bir alana WiFi sinyalleri güçlü bir şekilde ulaşabiliyor.
Archer AX53 ile oluşturulan yüksek performanslı ev ağının aynı zamanda çok güçlü bir güvenlik sağlaması da önemli. Bu nedenle TP-Link HomeShield güvenlik paketi yönlendiriciyle birlikte sunuluyor. Bu paket hem ağın ve bağlı cihazların, hem de aile üyelerinin internetteki güvenliğini sağlayan çeşitli özelliklere sahip. Bunlar arasında gerçek zamanlı olarak ağın taranması ve potansiyel tehditlerin saptanması; çocukların uygunsuz içeriklerden korunmasını sağlayan Ebeveyn denetimi; yeni bir cihaz ağa bağlandığında telefona bildirim gönderen Yeni Bağlantı Bildirimi; yazılımları her zaman güncel tutmayı sağlayan ve böylece güvenliği artıran Kolay Ürün Yazılım Yükseltmesi özellikleri yer alıyor.
En son WiFi güvenlik protokolü olan WPA3 desteği de olan Archer AX53, tüm bu özelliklerle güçlü ve güvenli bir ev ağı oluşturuyor. OneMesh desteğine de sahip olan ürün bu performansına oranla uygun fiyata sahip. Archer AX53'ün tavsiye edilen satış fiyatı 89 USD (KDV dahil) olarak açıklanıyor.
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