WiFi 6 Teknolojisine Geçmek İsteyenler İçin: Archer AX53

TP-Link, WiFi 6 teknolojili yeni bir yönlendiriciyi satışa sundu. Ağa farklı bir cihaz bağlandığında bildirim göndermek dahil gelişmiş güvenlik özelliklerine sahip olan Archer AX53, WiFi 6 kategorisinde tam bir fiyat/performans ürünü.