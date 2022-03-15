WiFi 6 Teknolojisine Geçmek İsteyenler İçin: Archer AX53

TP-Link, WiFi 6 teknolojili yeni bir yönlendiriciyi satışa sundu. Ağa farklı bir cihaz bağlandığında bildirim göndermek dahil gelişmiş güvenlik özelliklerine sahip olan Archer AX53, WiFi 6 kategorisinde tam bir fiyat/performans ürünü.

WiFi 6'ya Geçmek İsteyenlere: Archer AX53

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