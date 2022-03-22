WiFi 6E ve Bluetooth 5.2 Teknolojili Yeni WiFi Adaptörü

TP-Link, PC'lerin kablosuz bağlantı hızını çok ciddi oranda artıracak ve WiFi 6E teknolojisine taşıyacak olan yeni PCIe adaptörü Türkiye'de satışa sundu. Archer TXE75E model adına sahip olan ürün, yüksek bağlantı hızlarının yanı sıra daha fazla bant genişliği ve gelişmiş güvenlik de sunuyor. Aynı zamanda Bluetooth adaptör işlevine de sahip olan ürün, PC'leri Bluetooth 5.2 teknolojisine taşıyor.
WiFi 6E teknolojisinin sağladığı avantajları PC'lere taşıyan ve gerek bağlantı hızını gerek kapsama alanını genişleten Archer TXE5E adaptör, yüksek hız gerektiren uygulamalarda kullanıcılara önemli farklılıklar getiriyor. WiFi 6E teknolojisiyle birlikte gelen yeni 6 GHz bandı, AR/VR, 8K video gibi tüm uygulamaları kablosuz bağlantıda da sorunsuz, kesintisiz yapabilme avantajı sunuyor. Adaptör 6 GHz bandında 2402 Mbps, 5 GHz bandında 2402 Mbps ve 2.4 GHz bandında ise 574 Mbps kablosuz hızlara sahip.
Düşük gecikmeli, ultra duyarlı oyun keyfi
Archer TXE5E PCIe adaptör, online oyunseverlerin oyun keyfini bir hayli artıracak. WiFi 6E teknolojisi, adaptörde kullanılan Intel WiFi 6E çip seti ile destekleniyor. Oyunlarda gecikmeler yüzde 75'e kadar azalıyor. Sadece online oyun değil, video konferans, 8K film izleme gibi tüm uygulamalar sorunsuz ve daha keyifli hale geliyor.
TP-Link'in yeni adaptörü, esnek anten yerleşimiyle daha güçlü bağlantı sunuyor. Mıknatıslanmış bir tabana sahip iki adet çok yönlü ve yüksek performanslı anten, PC'lerin mevcut WiFi bağlantı yeteneklerini genişletiyor ve evin her yerinden WiFi'a bağlanma olanağı sunuyor. Mıknatıslı tabanı masa üstünde herhangi bir yere yerleştirip antenleri istenilen yönlere doğru hareket ettirerek en uygun konum bulunabiliyor.
Archer TXE5E, aynı zamanda en yeni Bluetooth teknolojisi olan Bluetooth 5.2 desteğine sahip. Bu sayede Bluetooth'tan bağlanan kulaklık, klavye gibi cihazlar da yüksek hız ve daha geniş kapsama alanına sahip oluyor.
Bu kadar gelişmiş teknolojilerle donatılmış olan adaptör güvenlik konusunu da ihmal etmiyor. En yeni WiFi güvenlik protokolü olan WPA3 desteği sayesinde, daha güvenli şifreleme ve ev ağını siber saldırılara karşı daha korumalı hale getiriyor.
WiFi 6 teknolojili modem/router sahibi olan ve PC'lerinin de bu teknolojiye terfi etmesini isteyen kullanıcılar için geliştirilen ürün, Türkiye'de 100 USD (KDV dahil) fiyatla satışa sunuldu.
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