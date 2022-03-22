WiFi 6E ve Bluetooth 5.2 Teknolojili Yeni WiFi Adaptörü

TP-Link, çok yüksek hızlara sahip yeni bir PCIe adaptörü satışa sundu. Archer TXE75E model adlı ürün hem WiFi 6E hem de Bluetooth 5.2 teknolojilerine sahip ve çok yüksek hızlar sunuyor.