Wikimedia Vakfından "Abstract Wikipedia" Geliyor

Wikimedia Vakfı, çok dilli ansiklopedik içerik oluşturmaya yönelik yeni projesini ortaya çıkardı. Abstract Wikipedia, içeriklere daha fazla dilde, daha fazla kullanıcının katkıda bulunmasına izin verecek.
Bu proje, Wikipedia'ya fon sağlamak için kurulan Wikimedia Vakfı'nın son yedi yıldaki ilk yeni projesi. Proje, dünya üzerinde herhangi birinin "soyut" bilgiler eklemesini ve ardından Wikilambda adlı bir araçla bunların doğal dil metnine dönüştürülmesini öngörüyor. Projeyi öneren Wikidata kurucusu Denny Vrandecic'e göre proje, doğal dil oluşturma konusunda büyük bir atılıma ihtiyaç duymuyor.
Projenin amacı, hangi dilde olursa olsun Wikipedia'nın tüm sürümlerinin içerik olarak İngilizce Wikipedia'ya benzemesi. Proje onaylandığından gönüllüler, Wikidata'yı kullanarak makalelerin temellerini oluşturmaya başlayabilecekler. Abstract Wikipedia, şu an Wikipedia gibi görünmeyi amaçlıyor ancak Wikidata'nın dilden bağımsız konsept modellerini kullanacak.
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