Wikipedia, 2020 Yılında ^n Çok Okunanlar Listesini Açıkladı

COVID-19 salgını ve ABD başkanlık seçimleri, 2020 yılı boyunca Dünya'nın en büyük çevrimiçi ansiklopedisi Wikipedia'nın en çok aranan gündem maddeleri oldu. İki konuyla ilgili yedi makale, son 12 ayın en çok görüntülenen makaleleri içinde ilk 10'a girdi. Bu yedi makale, toplam 297 milyon sayfa gösterimi oluşturdu. İlk 10 makale, toplam 396 milyon sayfa görüntülemesi üretti.
Wikipedia makalelerine gelen trafik, sitenin bir bilgi kaynağı olarak otoritesinin altını çiziyor, herkesin düzenleyebileceği bir ansiklopedinin güvenilirliği hakkında ilk başlarda yaşanan şüphelerin artık yok olduğu görülüyor. Google artık siteden snippet'leri kullanarak doğrudan arama sonuçlarında Wikipedia sonuçları gösteriyor.
Kar amacı gütmeyen Wikimedia Vakfı'nın sahibi olduğu Wikipedia, itibarını parlatmak için çok fazla enerji ve çaba harcadı. Özellikle başkanlık seçimlerinde yanıltıcı bilgi verilmemesi için çok çalıştılar. 56.000'den fazla gönüllü editör, Wikipedia'nın seçimlerle ilgili yaklaşık 2.000 sayfasını, materyaldeki değişiklikleri izlemek için gerçek zamanlı beslemeleri kullanarak korudu. Benzer şekilde, Wikipedia'da COVID-19 hakkında neredeyse 580 milyon birleşik sayfa görüntüleme sağlayan yaklaşık 7.000 sayfa bulunuyor.
Wikipedia'da 2020'de En Çok Okunanlar - İlk 10:
1. COVID-19 pandemic
Görüntüleme: 83,040,504
2. Donald Trump
Görüntüleme: 55,472,791
3. Deaths in 2020 (2020'deki ölümler)
Görüntüleme: 42,262,147
4. Kamala Harris
Görüntüleme: 38,319,706
5. Joe Biden
Görüntüleme: 34,281,120
6. Coronavirus
Görüntüleme: 32,957,565
7. Kobe Bryant
Görüntüleme: 32,863,656
8. COVID-19 pandemic by country and territory (Ülke ve bölgeye göre COVID-19 salgını)
Görüntüleme: 28,575,982
9. 2020 United States presidential election (2020 ABD başkanlık seçimi)
Görüntüleme: 24,313,110
10. Queen Elizabeth II
Görüntüleme: 24,147,675
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