Winamp 5.8 Beta Ortaya Çıktı!
Efsane medya oynatıcının ortaya çıkan yeni sürümü, Winamp efsanesinin ölmediğini gösterdi!
Winamp, en eski medya oynatıcılardan birisi olarak biliniyor. Yaşına rağmen -hatta belki de yaşı sayesinde- en çok kullanılan Windows yazılımlarından biri olan Winamp, MIDI, MOD, MPEG-1 audio katmanları 1 ve 2, AAC, M4A, FLAC, WAV, OGG Vorbis, ve Windows Media Audio formatları gibi birçok dosya formatı desteğine ve ayrıca MP3 ve AAC için ise kesintisiz oynatma desteğine sahip. Ayrıca Winamp, Replay Gain özelliği sayesinde farklı parçalar arasında ses dengesini de sağlayabiliyor.
Winamp, 1997 yılında Justin Frankel tarafından geliştirildikten sonra AOL'ye 1999'da 80 milyon dolara satıldı. Bunun ardından Radionomy tarafından belirtilmeyen bir miktar karşılığında AOL'den 2014 yılında satın alınan yazılım, 4 yılın ardından beklenen resmi bir açıklamadan önce internette yeni beta sürümüyle göründü.
[winamp58_3653_beta_full_en-us.exe] adı ile ortaya çıkan bir dosya, yapım zamanı olarak 26 Ekim 2016 tarihini üzerinde taşıyor. Dosyanın anonim bir kişi tarafından birçok dosya paylaşım sitesine eş zamanlı olarak yüklediği belirtiliyor.
Beta sürümünün getirdiği geliştirmeler ise şöyle: Popüler medya oynatıcının yeni versiyonu, gelişmiş Windows 10 uyumluluğuna sahip. Yazılımın Pro versiyonu kaldırmış, yani Winamp artık %100 Freeware olarak tanımlanıyor. Beta sürümüne ait tam değişiklik listesi aşağıdaki gibi:
- New: Windows Audio (WASAPI) Output plug-in (w.i.p.)
- Improved: Added an option to completely disable Winamp's video support
- Improved: Added an auto-fullscreen option to video prefs
- Improved: Added /ENUMPLAYLISTS to the command-line support
- Improved: Windows 8.1 and 10 compatibility
- Improved: [in_mod] OpenMPT-based Module Player (replaces old MikMod player)
- Improved: [ml_playlists] Added browse path & edit title functions in Ctrl+E editor
- Improved: [Bento] Updated scrollbars and buttons and other tweaks (thanks Martin)
- Improved: [Bento & Modern skins] Added a Playlist Search feature (thanks Victor)
- Fixed: New URLs not being remembered after using Reset history in Open URL dialog
- Fixed: Various memory leaks
- Fixed: [gen_tray] Not showing correct current icon pack in preferences
- Fixed: [in_avi] Divide-by-zero crash with badly formed files (thanks ITDefensor)
- Fixed: [in_mp3] Crashing with some ID3v2 tags
- Fixed: [ml_wire] Slow loading issue
- Fixed: [ssdp] Crash on load if jnetlib was not correctly initialized
- Misc: Minimum required OS is now Win XP sp3 (Windows 7 or higher recommended)
- Misc: More general tweaks, improvements, fixes and optimizations
- Misc: Moved shared DLLs to Winamp\Shared folder
- Misc: MP3 Encoder must now be downloaded manually (to Shared folder)
- Removed: All former "Pro" licensed functions (Winamp is now 100% freeware again)
- Removed: gen_jumpex & UnicodeTaskbarFix (making way for native implementations)
- Removed: [in_wm] DRM support
- Replaced: CD playback and ripping now using native Windows API (instead of Sonic)
- Replaced: MP3 Decoder now mpg123 based (instead of Fraunhofer)
- Replaced: AAC Decoder now using Media Foundation (Vista and higher)
- Replaced: H.264 Decoder now using Media Foundation (Vista and higher)
- Replaced: MPEG-4 Pt.2 Decoder now using Media Foundation (Vista and higher)
- Updated: [in_vorbis] libogg 1.3.2 & libvorbis 1.3.5 (aoTuV b6.03)
- Updated: [libyajl] libyajl v2.1.0
- Updated: [OpenSSL] OpenSSL v1.0.1i
- Updated: [png] libpng v1.5.24
Hatırlatmak gerekiyor ki bu Winamp'ın resmi beta sürümü. Resmi sürüm olmasına rağmen stabil olmayan bu beta sürümü, Radionomy tarafından desteklenmiyor. Bu sebeple çeşitli yazılım hataları ile karşılaşabilirsiniz ve bu da kullanıcı deneyiminizi etkileyebilir. Eğer Winamp'ın yeni sürümünü kullanmaya karar verirseniz, bunu göz önünde bulundurmanızı öneririz.
Doğan Kürşat Aktaş
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