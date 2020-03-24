Windows 10'un antivirüsü Windows Defender, Bozuldu...

Windows 10 ile birlikte gelen güvenlik yazılımı Windows Defender'ın tam kapsamlı virüs taramasını bitiremediği söyleniyor. Bir yazılım hatasından kaynaklandığı düşünülen sorunun kesin kaynağı, henüz bilinmiyor.
Sorunla ilgili şikayetlere Reddit'te ve Microsoft'un Answers yardım forumlarında rastlamak mümkün. Şikayetlere göre Windows Defender, tarama sırasında "bazı öğelerin atlandığını" söylüyor ve bunun "hariç bırakma veya ağ tarama ayarlarına" bağlı olduğunu iddia ediyor. Ancak kullanıcılar, herhangi bir istisna belirlemediklerini söylüyorlar.
Taramada kaç dosyanın atlandığı ya da gerçekten atlanıp atlanmadığı bilinmiyor. Hatanın yanlışlıkla gösteriliyor olması da mümkün, ancak dosyalar gerçekten atlanıyorsa, ciddi bir güvenlik sıkıntısı oluşabilir.
Bazı kullanıcılar haklı olarak virüs bulaşmasından şüphelenseler de, sorun Windows Defender'a gelen bir güncelleme sonrasında yaşanıyor gibi görünüyor. Son zamanlarda Windows bileşenlerinin güncellemeler sonrasında bozulmasına sıkça rastlıyoruz ve benzer bir durum, burada da yaşanıyor olabilir.
Durumdan ciddi biçimde endişe duyanlar, en azından Microsoft bir bilgi veya onarım sunana kadar alternatif bir antivirüs uygulaması yükleyebilirler.
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