Corona Virüsü'nün Teknoloji Devlerine Zararı Büyük Oldu

Corona Virüsü (COVID-19) salgınının Alphabet, Facebook, Microsoft, Amazon ve Apple'ı uğrattığı zarar, inanılmaz boyutlara ulaşıyor.

  • Levent Öztürk
Corona'nın maliyeti ağır oldu
Shutterstock / G-Stock Studio

Alphabet, Apple, Amazon, Microsoft ve Facebook, piyasaların Coronavirüs salgını baskısı altında sallanmasından dolayı, geçtiğimiz ay içerisinde toplam 1,3 trilyon dolar değer kaybetti.

Facebook değerinin %29,63'ünü kaybederek en büyük gerilemeyi yaşamışken, Amazon'un kayıpları ise artan e-ticaret etkinliği sayesinde %13,33 ile sınırlı kaldı.

En büyük 500 ABD firmasından oluşan daha geniş S&P endeksine bakıldığında ise aynı dönem içerisinde %29'luk bir çöküş gözüküyor ve dünya genelinde hem hisse portföyleri, hem de emeklilik fonlarında ciddi bir sorun söz konusu.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından artık küresel bir salgın olarak sınıflandırılan Corona Virüsünün hızlı yayılması dünya genelinde tüm piyasaları derinden sarstı. Analistler, salgından kaynaklanan bu ekonomik çalkantının küresel bir ekonomik gerileme dönemini başlatabileceğinden endişelenirken, Bank of America yetkilileri, bu gerileme döneminin zaten başladığına yönelik imalarda bulundu.

Geçtiğimiz hafta ABD ve Birleşik Krallık endeksleri, 1987 çöküşünden beri en kötü günü yaşayarak %10 düştü. Fransız ve Alman denkleri ise %12'ye kadar çıkan düşüşler gördü. Bu düşüşler, ABD'nin Avrupa anakarası ve daha sonra BK için yolculuk sınırlamaları getirmesinden sonra yaşandı.

Tedarik zincirinin bozulması, mağazaların kapanması ve tüketici tarafındaki iş kayıplarının her biri, teknoloji sektöründeki gelirleri etkileyecek etmenler arasında bulunuyor. Geçtiğimiz ay hem Apple hem de Microsoft, virüs salgını sebebiyle çeyreklik gelir hedeflerine ulaşamayacaklarını tahmin ettiklerini bildirmişti.

Kısa dönem için karanlık gözüken bu tabloya rağmen, teknoloji devlerinin bu çöküşten çıkmak için hazır oldukları söylenebilir ancak aynı şeyi çok daha küçük firmalar için söylemek ne yazık ki mümkün değil.

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