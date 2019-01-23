Windows 10 ARM, Eski Lumia'da Böyle Çalıştı!
4 yaşına yaklaşan Lumia 950 XL, Windows 10 ARM'yi akıcı bir biçimde çalıştırarak şaşırttı!
Windows 10 Mobile'ın destek süresi bu sene bitecek, ancak telefonlarda onun yerini Windows 10 alabilir. İnternette paylaşılan bir video, Lumia 950 XL'yi Windows 10 ile çalışırken gösterdi.
Yukarıda izleyebileceğiniz üzere telefon, Windows 10 ARM ile çalışıyor. Windows 10 ARM, Windows'un bazı laptoplardan ve telefon benzeri donanımlarda çalıştırmak üzere geliştirilmiş bir sürümü. Qualcomm Snapdragon işlemciye sahip olan Lumia 950 XL, 3GB RAM'le geliyor. Videoya bakacak olursak, tüm bunlar Windows 10 ARM'yi çalıştırmaya yetiyor.
Telefonun arayüzünün akıcı çalıştığı, bazı uygulamaların sorunsuz biçimde açıldığı videoda görünüyor. Buradan Windows 10 ARM'nin ne kadar esnek olduğunu ve modern cihazlarda sorunsuz çalışabileceğini anlıyoruz.
Aşağıdaki videoda ise Windows 10 ARM'de orijinal Fallout PC oyununun nasıl çalıştığını izleyebilirsiniz.
Telefonda Windows deneyimi arayanlar, sanırız artık Windows 10 ARM'ye göz atabilirler.
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