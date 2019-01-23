Windows 10 ARM, Eski Lumia'da Böyle Çalıştı!

4 yaşına yaklaşan Lumia 950 XL, Windows 10 ARM'yi akıcı bir biçimde çalıştırarak şaşırttı!

Windows 10 ARM, Eski Lumia'da Böyle Çalıştı!

Windows 10 Mobile'ın destek süresi bu sene bitecek, ancak telefonlarda onun yerini Windows 10 alabilir. İnternette paylaşılan bir video, Lumia 950 XL'yi Windows 10 ile çalışırken gösterdi.

Demo Windows 10 ARM64 running on a Lumia 950 XL [WITH GPU]Demo Windows 10 ARM64 running on a Lumia 950 XL [WITH GPU]
EDIT: new uefi & bootshim is out (wifi support and more) New driver pack (with gpu drivers) is out!

Yukarıda izleyebileceğiniz üzere telefon, Windows 10 ARM ile çalışıyor. Windows 10 ARM, Windows'un bazı laptoplardan ve telefon benzeri donanımlarda çalıştırmak üzere geliştirilmiş bir sürümü. Qualcomm Snapdragon işlemciye sahip olan Lumia 950 XL, 3GB RAM'le geliyor. Videoya bakacak olursak, tüm bunlar Windows 10 ARM'yi çalıştırmaya yetiyor.

Telefonun arayüzünün akıcı çalıştığı, bazı uygulamaların sorunsuz biçimde açıldığı videoda görünüyor. Buradan Windows 10 ARM'nin ne kadar esnek olduğunu ve modern cihazlarda sorunsuz çalışabileceğini anlıyoruz.

Aşağıdaki videoda ise Windows 10 ARM'de orijinal Fallout PC oyununun nasıl çalıştığını izleyebilirsiniz.

Original Fallout on a phone - Lumia 950 XL with Windows 10 on ARMOriginal Fallout on a phone - Lumia 950 XL with Windows 10 on ARM
First of all, all credits go to these awesome people who make this whole project possible: -Gus33000 - -Ben Imbushuo - -Googulator - -ADeltaX - -Heathcliff74 - -José Manuel Nieto - This is a demonstration of capabilities of Windows 10 on ARM (WoA). As you can see, Fallout is running directly on the phone's processor, via Windows' x86 emulation layer. Mind you, this is 4 year old SoC so of course it's slower than today's WoA machines. But still, as you can see, pocketable PC is possible. Information on WoA from Microsoft - Telegram group dedicated to WoA on phones project -

Telefonda Windows deneyimi arayanlar, sanırız artık Windows 10 ARM'ye göz atabilirler.

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