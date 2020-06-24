Windows 10'un Başı, Bu Kez de Popüler Antivirüs Yazılımı ile Dertte

Malwarebytes'ın güvenlik yazılımını kullanan bazı kullanıcılar, Windows 10 Mayıs güncellemesi sonrasında sorunlar yaşamaya başladı.

Güncelleme, uyumsuzluğa yol açtı

Windows 10 Mayıs 2020 güncellemesini yükleyen ve sistemlerinde Malwarebytes 4.1'i kullanan bazı kullanıcılar, performans sorunları ve çökmeler yaşadıklarını söylüyorlar.

Microsoft'un en son mayıs güncellemesiyle ilgili sorunlar, Malwarebytes forumlarında birçok kullanıcı tarafından dile getirildi. Malwarebytes'ın güvenlik yazılımını yükleyen kullanıcıların yaşadığı sorunlar arasında rastgele donmalar, genel yavaşlık, videolarda takılma, mavi ekran hatası ve Windows 10'un tepki vermemesi var. Bununla birlikte Windows güncellemesini yükleyen herkesin sorun yaşamadığı anlaşılıyor.

Malwarebytes forumlarındaki bir kullanıcı, yazılım içerisindeki "fidye yazılımından koruma" işlevini devre dışı bırakarak sorunlardan kurtulduğunu söylüyor. Malwarebytes, bu sorunları çözmeye yönelik bir beta sürümünü (4.1.1.71) haziran ayının başında yayınlamış bulunuyor.

Malwarebytes kullanıyorsanız ve benzer sorunlar yaşıyorsanız, yeni beta sürümünü yazılımın ayarlar ekranında, Genel sekmesinde "beta güncellemeleri"ni etkinleştirerek indirebilirsiniz. Bu ayarı etkinleştirdikten sonra güncellemeleri kontrol edin ve beta sürümünü yükleyin.

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