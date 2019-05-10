Windows 10, Bulmayı Kolaylaştıracak
Microsoft, Windows 10'un önemli bir alandaki yeteneklerini geliştirmek için harekete geçti.
Windows 10'un fast ring'e gelen yeni önizleme sürümü, Dosya Gezgini'ndeki arama yeteneklerini genişletiyor.
Windows 10'da klasörleri dolaşmanızı sağlayan Dosya Gezgini, arama işlemini klasör penceresi içinde gerçekleştiriyor ve arama, gayet basit işlevlere sahip. Yeni fikir ise Windows'un kendi arama işlevini (Başlat menüsünün yanındaki arama / Cortana düğmesi) Dosya Gezgini'ne getirmek, böylece arama metnini yazarken, arıyor olabileceğiniz dosyaların bir listesini göstermek.
Yazmaya başladığınız dosyayı listede görürseniz, tıklayarak açabiliyor veya sağ tıklayarak dosyanın konumuna gidebiliyorsunuz. Microsoft, bu değişikliğin arama sonuçlarında OneDrive'da çevrimiçi olarak saklanan dosyaları da kapsayacağını söylüyor. Geniş olarak amaç, aramayı daha tutarlı ve kullanışlı bir hale getirmek.
İşlev şu an ilk aşamalarında ve çok az kullanıcıya sunulmuş durumda. İşlevin 20H1 güncellemesini test eden Windows Insider'lara yakında açılması bekleniyor.
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