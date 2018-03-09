Windows 10 da Tamamen "Sekmeleniyor"

Dosya Gezgini de dahil olmak üzere Windows 10'un önde gelen uygulamaları, sekmeli bir arayüze giriyor!

  • Zeynel A. Öztürk
Dosya Gezgini ve Diğer Uygulamalar, Sekmeleniyor

Okuyucu Yorumları

Toplam 2 Yorum

başlangıç çubuğunu favoriler çubuğuna evriltecekler belli ki. Yerinde bir karar

Giderek Linuxa benzeyen Windows...

Sen de yorum yaz

 

Tablet satın alırken nelere dikkat etmeli?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Fornite, Android ve iOS'a da Geliyor!
Call of Duty: Black Ops 4 Duyuruldu!
Google, Tüm Web'i Hızlandırmak İstiyor!
Chromuim Tabanlı 4 Alternatif Web Tarayıcısı!
Yeni OnePlus 6'da Çentik İhtimali Arttı!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir