Windows 10'un Destek Süresi Sona Eren Sürümleri, "Zorla" Güncellenecek!

Windows 10'un eski sürümlerini çalıştıran bazı kullanıcılar için zaman tükeniyor. Mayıs ayı geldiğinde, Windows 10 20H2'nin kullanım ömrü sona ulaşacak. 10 Mayıs gününde, yani üç ay içerisinde Windows 10'un bu belirli sürümünü kullanmaya devam eden hiç kimse artık Microsoft'tan destek alamayacak. Bu yüzden Microsoft, kullanıcıları işletim sisteminin desteklenen bir sürümüne "zorla" güncellemeyi planlıyor.
Hem Home hem de Professional sürümleri 10 Mayıs'ta destek sonuna ulaştığından dolayı hangi sürümün yüklü olduğu pek önemli değil. Bu bilgi bir süredir Microsoft'un ürün yaşam döngüsü sayfasında herkese açık olarak bulunuyor ve bu yüzden sürpriz olduğu söylenemez.
Windows 11'e geçmek yerine Windows 10'da kalmak isteyenlerin ise paniğe kapılmasına gerek yok. Eski sürümde kalmak istiyorsanız, bunu yapabileceksiniz. Zira Microsoft'un, Windows 10'ı 11'e zorla güncellemek gibi bir niyeti yok.
Windows 10 sürüm 2004 veya sonraki bir sürümünü çalıştıran kullanıcılar güncellemeleri manuel olarak kontrol edebilir ve güncellemeler için 21H2'yi indirip yükleyebilir. Ancak Microsoft, kullanım ömrünün yaklaşması nedeniyle güncellemeyi 20H2 makinelerinde kullanıma sunmak için makine öğrenimini de kullanıyor.
Microsoft, sürüm sağlığı sayfasında daha fazla açıklamada bulunuyor: "Windows 10, sürüm 21H2, Windows 10, sürüm 2004 ve sonraki sürümleri çalıştıran ve Windows Update aracılığıyla manuel olarak 'Güncellemeleri kontrol etmeyi isteyen belirli cihazlara sahip kullanıcılar için mevcut. Güncelleştirme aylık bir güncelleme gibi yükleneceğinden, şu anda Windows 10, sürüm 2004 veya daha yenisini kullanan cihazlar hızlı bir yükleme deneyimine sahip olacaktır."
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