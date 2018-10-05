Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesinde "Bug" Çıktı
Windows 10 Ekim 2018 güncelleştirmesinin, bazı bilgisayarlarda sorunlara yol açtığı bildiriliyor!
Microsoft, Ekim 2018 güncellemesini henüz piyasaya sürdü, ancak büyük Windows 10 güncellemesi ilk teknik aksaklığıyla karşılaştı ve bazı Skylake (6. nesil) veya daha yeni işlemcilerle uyumluluk sorunları yaşandı.
Sorun bu çiplerin bazılarındaki Intel Display Audio sürücüsü ile ilgili. Microsoft, aşırı işlemci kullanımı yüzdesi ve daha kısa pil ömrü ile karşılaşılabileceğini açıkladı.
Bundan sonra Ekim 2018 güncelleştirmesini yüklemeye çalıştığınızda, bu hatanın makinenizi ilgilendirip ilgilendirmediğini bileceksiniz. Intel Display Audio sürücüsünün kararlılık sorunlarına neden olduğunu ve devre dışı bırakılacağını bildiren bir "Dikkatinize Sunulur" bildirimi alacaksınız.
Siz siz olun, Windows güncellemesi yüklemeye devam etmek için "Confirm" düğmesine basmayın, çünkü başarısız olacaksınız. Bunun yerine, pencereyi kapatıp yeni sürüme geçme girişiminde bulunmayın.
Intel bu durumun Skylake ve üstü çipleri etkilediğini, Intel Display Audio sürücüsünün 10.25.0.3'ten 10.25.0.8'e kadar olan sürümlerini kullananları ilgilendirdiğini söyledi. Ancak, bilgisayarınızda Intel Graphics Driver 24.20.100.6286 veya daha yenisi yüklü ise, bu durumun zaten giderildiğini de ekledi, çünkü bu yükleme Intel Display Audio sürücüsünün 10.25.0.10 sürümü ile geliyor. Bu durumda herhangi bir problem olmayacaktır ve hiçbir uyarı mesajı açılmamalıdır.
Yavuz Alp Şimşek
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