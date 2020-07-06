Xbox Liderinden, Oyun Akış Hizmetleri Hakkında Çekimser Açıklamalar

Microsoft'un Project XCloud'ı, akış üzerinden oyun oynamak isteyenler için, "yüz binlerce" oyuncunun denemesi ile beta aşamasında yoluna devam ediyor. Ancak Xbox lideri Phil Spencer henüz bu hayalin uzakta olduğunu düşünüyor. GameLab konferansında bir VC röportajında konuşan Spencer, Project xCloud ve genel olarak oyun akışı için beklentileri bildiğini söylese de, düşünceleri biraz farklı. Teknolojinin henüz beklentilerden çok uzakta olduğunu ve "hiçbir zaman xCloud'ı oyun PC'si veya konsolun yerine geçecek" bir ürün olarak konumlandırmaya çalışmadığını söylüyor. Ayrıca, oyuncular açısından PC ve konsolların önünün halen oldukça açık olduğunu belirtiyor.
Spencer, yakın bir zamanda hiçbir oyuncunun, en iyi kalitede oyun deneyimi için bir veri merkezinden akışı yapılan bir oyunu kullanmayacağını düşündüğünün altını çizdi.
Xbox lideri, daha önce de Xbox Series X ve PS5'in son konsol nesli olmadığını düşündüğünü belirterek bu fikrini farklı bir şekilde ortaya koymuştu. Özellikle 2019'un sonlarında Google Stadia'nın gerçekleştirdiği neredeyse hayal yıkıcı yayım düşünülürse, bunun doğruluğunun rahatlıkla onaylanabileceği söylenebilir.
Akış hizmetlerinin tüketiciler arasında tutunması, genel olarak bakıldığında, hep yavaş olmuştur ve farklı oyuncuların evlerindeki internet hızının sınırları ve teknik sorunlar da bu tutarsızlığa büyük katkı sağlıyor. Bu yüzden de Microsoft'un oyuncuların ümitlerini çok arttırmamaya çalışması mantıklı görülebilir. Project xCloud yavaş bir şekilde tamamlanan bir ürüne doğru ilerlemeye devam ediyor ancak bu sırada Xbox Game Pass entegrasyonu da dahil olmak üzere pek çok etken, sistemin şekillenmesine yardımcı oluyor.
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