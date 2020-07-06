Elon Musk, şimdi de 'S3XY' yazılı şort satışına başladı! Hemen tükendi

Elon Musk, dün akşam saatlerinde Twitter üzerinden bir paylaşım yaptı. Tesla markalı ve sadece limitli sayıda üretilen bir şort modelinin satışına başladıklarını duyurdu. "S3XY" harflerinin bulunduğu kırmızı şort dakikalar içinde tükendi...