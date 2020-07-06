Elon Musk, şimdi de 'S3XY' yazılı şort satışına başladı! Hemen tükendi

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla şimdi de şort işi ile gündemde. Her zaman yaptığı işlerle ilgi çekmeyi başaran Elon Musk, Twitter'dan yaptığı açıklama ile Tesla'nın kırmızı bir şort satışa sunduğunu duyurdu. Elon Musk'ın paylaştığı tweet sonrası şortun satış sayfası, kısa süreliğine çöktü.
ŞORTUN FİYATI 69 DOLAR 42 CENT
Tesla'nın resmi web sitesi üzerinden satışa çıkarılan "S3XY" harflerinin bulunduğu kırmızı saten şortun satış fiyatı ise 69 dolar 42 cent olarak belirlendi. Saatler içinde stoklar tükendi. Şirketin bu şortlardan kaç adet satacağı ise önümüzdeki günlerde netleşecek.
Limited edition short shorts now available at https://t.co/5EmNcTBvJv— Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2020
ELON MUSK YENİDOĞAN ÇOĞUNA X Æ A-12 ADINI VERMİŞTİ
Elon Musk, bir şekilde manşetlerde kalmayı başarabilen sayılı insanlardan biri. Tela CEO'su, son olarak yeni doğan çocuğuna X Æ A-12 adını vererek bir kez daha herkesi şaşırtmayı başarmıştı. Bunu yapmasının nedeni olarak ise, eşi ile birlikte, çocuklarına belli bir cinsiyet kalıbına giren bir isim koymak istemediklerini göstermişti.
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