Elon Musk, şimdi de 'S3XY' yazılı şort satışına başladı! Hemen tükendi

Elon Musk, dün akşam saatlerinde Twitter üzerinden bir paylaşım yaptı. Tesla markalı ve sadece limitli sayıda üretilen bir şort modelinin satışına başladıklarını duyurdu. "S3XY" harflerinin bulunduğu kırmızı şort dakikalar içinde tükendi...

Elon Musk, şimdi de 'S3XY' yazılı şort satışına başladı! Fiyatı şoke etti

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla şimdi de şort işi ile gündemde. Her zaman yaptığı işlerle ilgi çekmeyi başaran Elon Musk, Twitter'dan yaptığı açıklama ile Tesla'nın kırmızı bir şort satışa sunduğunu duyurdu. Elon Musk'ın paylaştığı tweet sonrası şortun satış sayfası, kısa süreliğine çöktü.

ŞORTUN FİYATI 69 DOLAR 42 CENT

Tesla'nın resmi web sitesi üzerinden satışa çıkarılan "S3XY" harflerinin bulunduğu kırmızı saten şortun satış fiyatı ise 69 dolar 42 cent olarak belirlendi. Saatler içinde stoklar tükendi.  Şirketin bu şortlardan kaç adet satacağı ise önümüzdeki günlerde netleşecek.

ELON MUSK YENİDOĞAN ÇOĞUNA X Æ A-12 ADINI VERMİŞTİ

Elon Musk, bir şekilde manşetlerde kalmayı başarabilen sayılı insanlardan biri. Tela CEO'su, son olarak yeni doğan çocuğuna X Æ A-12 adını vererek bir kez daha herkesi şaşırtmayı başarmıştı. Bunu yapmasının nedeni olarak ise, eşi ile birlikte, çocuklarına belli bir cinsiyet kalıbına giren bir isim koymak istemediklerini göstermişti.

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