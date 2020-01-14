"Windows 10'a Geçmek Yerine Yeni PC Satın Alın"

Bilindiği gibi Windows 7 işletim sistemi, kullanım ömrünü doldurmak üzere. Microsoft'un hala bu işletim sistemini makinelerinde çalıştıran işletmeler için tavsiyesi ise, mevcut Windows 7'li bilgisayarları Windows 10'a yükseltmek yerine, tamamen yeni bir PC satın almanın daha iyi bir eylem olabileceği yönünde.
Microsoft'un söylemi tam olarak şu şekilde: "Çoğu Windows 7 kullanıcısı için, Windows 10 Pro ile yeni bir aygıta geçmek tercih edilebilecek en iyi yol olacaktır."
Microsoft Beden Böyle Söylüyor?
Microsoft'a göre bunun nedeni, halihazırda Windows 7 ile çalışan bilgisayara Windows 10 kurulduğunda, eski donanım öğeleri sebebiyle ortaya çıkabilecek sürüm uyuşmazlıkları olabileceği gibi, Windows 7 çalıştıran bilgisayarın eski olmasının, işletim sistemi güncellense bile performans kaybı yaratacağı gerçeği.
"4 yaşından büyük tüm PC'ler sandığınızdan daha pahalı olabilir," diyen Microsoft, 4 yaşından büyük bilgisayarların onarım gerektirme olasılığının 3 kat fazla olduğunu ve bunun 128 saat üretkenlik kaybına sebep olabileceğinin altını çiziyor.
Microsoft, bunun yerine elbette işletmelere Windows 10 Pro ile Surface cihazlarına geçmeyi öneriyor. Surface ve Microsoft 365 ile beraber şirket cihazlarında güvenliğin temel alınacağını belirten Microsoft, önerdiği ürünleri bu sayfada listelemiş.
Microsoft, Windows 7 desteğini 14 Ocak 2020 (bugün) itibariyle kesiyor.
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