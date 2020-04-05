Windows 10'a Gelecek Yenilikler, "Yanlışlıkla" Ortaya Çıktı

Microsoft'un yeni iş ilanları, Windows 10'a gelecek önemli yeniliklerin ipuçlarını veriyor. İlanlarda firma, mevcut Windows 10 işlevlerini geliştirme ve Windows 10X üzerinde çalışma görevini üstlenecek bir yazılım mühendisliği müdürü arıyor.
Windows Latest'in ortaya çıkardığı iş ilanında Windows Dizin Oluşturma işlevinin performansını iyileştirmekten bahsediliyor. Bu işlev, Windows'ta dosyaları arattığınızda beklemeden, hızla bulmanızı sağlıyor. Ancak arka planda çalışan dosyaları dizine ekleme işlevi, bazı durumlarda sistemi yavaşlatabiliyor.
Aranan çalışanın bir başka sorumluluğu, "Windows Bildirim sisteminin güvenilirliğini geliştirmek, Xbox, mobil cihaz desteği eklemek ve 'çevir tonu' güven seviyesine ulaşmak" olacak.
Buradan Microsoft'un bildirimlerle ilgili ciddi iyileştirmeler yapmak istediği, bildirim gösterebilen uygulamaların çeşitliliğini artıracağı anlaşılıyor.
Son olarak bulut tabanlı bir pano sistemi üzerinde de çalışıldığı anlaşılıyor. Bu sayede cihazlar arasında dosya kopyalayıp yapıştırmak mümkün hale gelebilecek.
Windows 10'un arama ve bildirim işlevleri, işletim sisteminin en çok kullanılan işlevlerinden olduğundan, bu alanlardaki geliştirmeler deneyimi doğrudan daha iyi bir hale getirebilir.
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