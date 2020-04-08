Windows 10 Güncelleme Sorunları Bu Kez "Tuğla" Yaptı

Windows 10'da çeşitli sorunlara ve çökmelere yol açabildiği söylenen bir güncelleme, daha ciddi sorunlara yol açmaya başladı.
Windows 10 KB4541335 olarak bilinen isteğe bağlı güncelleme, Windows 10 Kasım 2019 güncellemesi ve Windows 10 Mayıs 2019 güncellemesindeki sorunları çözmeyi amaçlıyor. Ancak güncellemenin son zamanlarda olduğu gibi onardığından çok soruna yol açtığı ortaya çıktı.
İlk şikayetler, güncellemenin PC'nin kilitlenmesine veya yavaşlamasına (yüksek işlemci kullanımından dolayı) neden olabildiğini söylüyordu. Oyunlarda ise "giriş gecikmesi" olarak bilinen sorun kendini göstermişti. Sorunların yaygın olarak görülüp görülmediği bilinmiyor, ancak hafta sonu gelen şikayetler, Microsoft'un canını sıkabilir.
Bir kullanıcı, toplu güncellemeden dolayı sisteminin "tuğla" olduğunu, yani çalışmaz hale geldiğini iddia etti. Kullanıcı, şunları söyledi:
"Makinem bütün gece tuğla haline geldi ve fişini çekip geri almak zorunda kaldım. Ancak 30 dakika sonra güncellemeyi kaldırabildim ve Ayarlar'a gidip bir ay boyunca güncellemeleri duraklattım. Bu, çok sık oluyor."
Bir başka kullanıcı, bilgisayarının yavaşladığını söyleyerek, yavaşlamadan şikayetçi olan kitleye katılmış oldu. Microsoft'un Answers.com forumlarında ise bir kullanıcı, güncellemeyi yükledikten sonra "İşletim sistemi bulunamadı" hatası aldığını söyledi.
Elbette yaşanan her sorunun Microsoft ile ilgisi olmayabileceğini unutmamak gerekiyor. Yine de bu tür hataların fazlasıyla sık biçimde yaşandığı doğru. Buna karşın Microsoft, KB4541335'te bir sorun olmadığını söylemeyi sürdürüyor
Güncelleme isteğe bağlı olduğundan, şimdilik yüklememekte fayda olabilir. KB4541335'i yüklediyseniz ve sorun yaşıyorsanız, güncellemeyi kaldırmanız sorunları muhtemelen çözecektir.
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