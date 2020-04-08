Windows 10 Güncelleme Sorunları Bu Kez "Tuğla" Yaptı

Windows 10 güncellemeleriyle ilgili sorunlar bitmezken, olmaz denilen oldu ve bir kullanıcı PC'sinin tuğla olduğunu iddia etti.

Windows 10 Güncelleme Sorunları Kötüye Gidiyor

Windows 10'da çeşitli sorunlara ve çökmelere yol açabildiği söylenen bir güncelleme, daha ciddi sorunlara yol açmaya başladı.

Windows 10 KB4541335 olarak bilinen isteğe bağlı güncelleme, Windows 10 Kasım 2019 güncellemesi ve Windows 10 Mayıs 2019 güncellemesindeki sorunları çözmeyi amaçlıyor. Ancak güncellemenin son zamanlarda olduğu gibi onardığından çok soruna yol açtığı ortaya çıktı.

İlk şikayetler, güncellemenin PC'nin kilitlenmesine veya yavaşlamasına (yüksek işlemci kullanımından dolayı) neden olabildiğini söylüyordu. Oyunlarda ise "giriş gecikmesi" olarak bilinen sorun kendini göstermişti. Sorunların yaygın olarak görülüp görülmediği bilinmiyor, ancak hafta sonu gelen şikayetler, Microsoft'un canını sıkabilir.

Bir kullanıcı, toplu güncellemeden dolayı sisteminin "tuğla" olduğunu, yani çalışmaz hale geldiğini iddia etti. Kullanıcı, şunları söyledi:

"Makinem bütün gece tuğla haline geldi ve fişini çekip geri almak zorunda kaldım. Ancak 30 dakika sonra güncellemeyi kaldırabildim ve Ayarlar'a gidip bir ay boyunca güncellemeleri duraklattım. Bu, çok sık oluyor."

Bir başka kullanıcı, bilgisayarının yavaşladığını söyleyerek, yavaşlamadan şikayetçi olan kitleye katılmış oldu. Microsoft'un Answers.com forumlarında ise bir kullanıcı, güncellemeyi yükledikten sonra "İşletim sistemi bulunamadı" hatası aldığını söyledi.

Elbette yaşanan her sorunun Microsoft ile ilgisi olmayabileceğini unutmamak gerekiyor. Yine de bu tür hataların fazlasıyla sık biçimde yaşandığı doğru. Buna karşın Microsoft, KB4541335'te bir sorun olmadığını söylemeyi sürdürüyor

Güncelleme isteğe bağlı olduğundan, şimdilik yüklememekte fayda olabilir. KB4541335'i yüklediyseniz ve sorun yaşıyorsanız, güncellemeyi kaldırmanız sorunları muhtemelen çözecektir.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman çıkacak? Gözler 5. sezona çevrildi
Extraction filmi 24 Nisan'da Netflix'te! Fragman yayınlandı
Legends of Runeterra 30 Nisan'da oyuncuların karşısına çıkıyor
Netflix'in yeni dizisi Aşk 101'in fragmanı yayında! Aşk 101 konusu nedir?
Günün En çok Okunanları
Doom Eternal İncelemesi
İllere Göre Türkiye Koronavirüs Haritası: En Yoğun Vakalar Bu İllerde
DLive ile #EvdeKal'anlara 160 bin TL Hediye!
Windows 10 Güncelleme Sorunları Bu Kez "Tuğla" Yaptı
Maske Nasıl Yapılır? COVID-19'a Karşı Kendi Maskenizi Kendiniz Yapın!

 

 