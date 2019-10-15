Windows 10 Güncellemesi, Bu kez de Edge'i Bozdu!
Microsoft, düzelttikçe "bozuyor..." Windows 10'un en son toplu güncellemesini yükleyen bazı kullanıcılar, yepyeni bir sorunla daha karşılaştı!
Windows 10 Mayıs 2019 güncellemesine gelen güncellemeler, sorun çıkarmaya devam ediyor. En son toplu güncellemenin (KB4517389) bazı PC'lerde Microsoft Edge'i bozduğu ve bazı PC'lerde ise yükleme hatası verdiği ortaya çıktı.
Microsoft'un Answers forumlarında tartışılan yeni sorun, bir kullanıcıya göre güncellemeyi yükledikten sonra Edge'in açılmasını engelliyor. Kullanıcı, Edge dışındaki tüm web tarayıcılarının çalıştığını belirtiyor (Internet Explorer dahil). Bir başka kullanıcı da aynı sorundan şikayetçiyken, KB4517389 güncellemesini kaldırarak sorunu çözdüğünü söylüyor.
Bir kullanıcı ise Başlat Menüsündeki Edge simgesinin gri hale geldiğini, altında bir ilerleme çubuğu göründüğünü ve açılmadığını belirtiyor. Normalde Windows 10 uygulamaları güncelleme sırasında bu şekilde, gri olarak görünüyor.
Bazı kullanıcılar Başlat menüsünde sorun yaşasalar da, KB4517389'un yayın notlarında bununla ilgili bir bilgi bulunmuyor. Buna karşın Microsoft, sorundan haberdar olduğunu söylemişti ve sorunun bu ay çözülmesi bekleniyor.
Windows Latest'a göre ise bu son toplu güncelleme, yüklenme sırasında genel bir hata mesajı vererek durabiliyor. Bu mesajı görenlerin sorunlardan uzak kaldıkları için belki de sevinmeleri gerekiyor.
Microsoft'un toplu güncellemelerinin son zamanlarda sorun çözmekten çok soruna yol açtığına değinmiştik. Daha önce de söylediğimiz gibi bu durum, firmanın itibarını zedeleyebilir ve kısa zamanda bir çözüm bulunmazsa, kullanıcılar arasında "güncellemeler Windows'u bozar" şeklinde tehlikeli bir fikir oluşabilir.
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