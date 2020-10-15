Windows 10 Güncellemesi Bunu da Yaptı; Mavi Ekran Kabusunu Geri Getirdi

Eylülde yayınlanan Windows 10 güncellemesinin bazı kullanıcılar için bir dizi soruna yol açtığı ortaya çıktı. Sorunların ne kadar yaygın olduğu bilinmese de, aralarında eski dost mavi ekranın olması dikkat çekiyor.