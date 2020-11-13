Windows 10 Güncellemesi ile Gelen Yeni Sorun: Kullanıcı Hesapları!

Her gelen yeni Windows 10 güncellemesi ile birlikte yeni sorunların ortaya çıkmasına artık alıştık. Hatta bir Windows 10 güncellemesinin sorunsuz gelmesi sürpriz olarak bile değerlendirilebilir. Şimdi de bazı kullanıcılar, Windows 10 güncellemesinden sonra hesaplarının bilgilerini kaydedememekten şikayet ediyor.
Microsoft, yazılımın hesap kimlik bilgilerini depolamasını engelleyen sinir bozucu Windows 10 hatası için geçici bir düzeltme yayınladı ama yine de kullanıcılar her oturum açışında kullanıcı adını ve parolasını yeniden girmek zorunda kalıyor. Problem, sistemin web tarayıcılarında tutulan çerezleri silmesinden kaynaklanıyor. Bu da web sitelerinin kimlik bilgilerini tutup ve kullanıcıya uygun içerik sunmasını engelliyor.
İlk olarak Nisan ayında bildirilen sorun, Windows 10 sürüm 2004'te mevcut ve Outlook, Chrome, Edge, OneDrive ve diğer uygulamaları etkiliyor. Microsoft'un açıklaması, "Windows 10 Sürüm 2004 Yapı 19041'i yükledikten sonra, Outlook ve diğer uygulamaların artık parolanızı hatırlamadığını göreceksiniz. Sorun, bazı Windows 10 Görev Zamanlayıcı görevleri belirli bir şekilde yapılandırıldığında ortaya çıkıyor. Bir düzeltme mevcut olana kadar geçici bir çözüm, Görev Zamanlayıcı'yı kullanarak bu görevleri devre dışı bırakmaktır" şeklinde. Bu aşamada, Microsoft'un sorun için tam bir düzeltmeyi ne zaman başlatacağı net olarak bilinmiyor.
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