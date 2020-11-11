Windows 10, Siz İstemeniz de Kendini Güncelleyecek!

Hala Mayıs 2019 Güncellemesini kullanan Windows 10 kullanıcıları, isteseler de istemeseler de Microsoft tarafından yükseltmeye zorlanacaklarının farkında olmalı, çünkü masaüstü işletim sisteminin bu sürümü için destek, yakında sona erecek.
2019'un ilk güncellemesi Mayıs 2019 güncellemesi adı ile (Sürüm 1903) 22 Mayıs 2019'da yayınlanmıştı. Microsoft, 2020'nin ilk aylarında, 8 Aralık'ta geleceğini duyurduğu güncellemenin bu sürüm için son güncelleme olduğunu söylemişti. Bu tarihten sonra, bu sürüm bir daha desteklenmeyecek.
Bu durumda, hala bu sürümü kullananlar, belirtildiği gibi, bu konuda hiçbir seçme şansı olmaksızın, otomatik olarak daha yeni desteklenen bir özellik güncellemesine yükseltilecek.
Bu kullanıcılar, belirli donanım veya yazılım yapılandırmalarında herhangi bir uyumluluk engeli olmadığı varsayılarak, yeni Ekim 2020 Güncellemesine veya Mayıs 2020 Güncellemesine taşınacak. Bu tür engellemeler varsa, bunun yerine Kasım 2019 Güncellemesine yükseltilecekler (bu güncelleme Mayıs 2021'e kadar desteklenecek).
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