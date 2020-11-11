Windows 10, Siz İstemeniz de Kendini Güncelleyecek!

Bazı Windows kullanıcılarının işletim sistemleri, isteseler de istemeseler de güncellenecek. Peki siz de onlardan biri olabilir misiniz?

Windows 10'a Mecburi Güncelleme

Hala Mayıs 2019 Güncellemesini kullanan Windows 10 kullanıcıları, isteseler de istemeseler de Microsoft tarafından yükseltmeye zorlanacaklarının farkında olmalı, çünkü masaüstü işletim sisteminin bu sürümü için destek, yakında sona erecek.

2019'un ilk güncellemesi Mayıs 2019 güncellemesi adı ile (Sürüm 1903) 22 Mayıs 2019'da yayınlanmıştı. Microsoft, 2020'nin ilk aylarında, 8 Aralık'ta geleceğini duyurduğu güncellemenin bu sürüm için son güncelleme olduğunu söylemişti.  Bu tarihten sonra, bu sürüm bir daha desteklenmeyecek.  

Bu durumda, hala bu sürümü kullananlar, belirtildiği gibi, bu konuda hiçbir seçme şansı olmaksızın, otomatik olarak daha yeni desteklenen bir özellik güncellemesine yükseltilecek.

Bu kullanıcılar, belirli donanım veya yazılım yapılandırmalarında herhangi bir uyumluluk engeli olmadığı varsayılarak, yeni Ekim 2020 Güncellemesine veya Mayıs 2020 Güncellemesine taşınacak. Bu tür engellemeler varsa, bunun yerine Kasım 2019 Güncellemesine yükseltilecekler (bu güncelleme Mayıs 2021'e kadar desteklenecek).

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Gelece Nefes katılım belgesi nasıl alınır? Geleceğe Nefes Ol fidan bağışı nasıl yapılır?
13 Kasım 2020 BİM aktüel kataloğunda HP laptop, OPPO cep telefonu fırsatı
12 Kasım 2020 A101 aktüel kataloğunda HI-LEVEL televizyon, akıllı saat imkanı
Kış lastiği ne zaman takılmalı? (2020-2021) Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu?
Günün En çok Okunanları
"Canavar" Tazmanya Kaplanı, O Kadar da Canavar Değilmiş
Apple, M1 İşlemcisini ve Yeni MacBook'larını Tanıttı
Koronavirüs aşısını bulup dünyaya umut veren Özlem Türeci ve Uğur Şahin kim?
Windows 10, Siz İstemeniz de Kendini Güncelleyecek!
Türkiye'nin Oscar adayı filmi belli oldu: 7. Koğuştaki Mucize

 

 