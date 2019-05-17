Windows 10 Güncellemesi Kafaları Karıştırdı
Windows 10 için yeni yayınlanan toplu güncelleme, bazı kullanıcıların kafasını karıştıran küçük bir hatayla geldi!
Bazı Windows 10 kullanıcıları, Microsoft'un yeni yayınladığı toplu güncellemeyle ilgili bir sorun yaşıyor. Güncellemenin yolunu şaşırarak kendini tekrar yüklediği sanılıyor, ancak aslında durum biraz farklı.
Reddit'teki bazı kullanıcılara göre KB4494441 güncellemesi Windows 10'da yüklendikten sonra bir kez daha yükleniyor. Güncelleme geçmişinde iki KB4494441 güncellemesinin yüklendiği görünüyor. İkinci yüklenen güncelleme, bir parantezle listeleniyor: KB4494441 (2). Buna karşın güncellemenin çalıştığı ve sistemde bir sorun çıkarmadığı söyleniyor.
Ciddi bir sorun yok gibi görünse de, güncellemenin iki kez yüklenmesi kafa karıştırıcı. Microsoft'un yayın bilgileri sayfasına yakından bakıldığında ise daha farklı bir resim ortaya çıkıyor.
Çok Aşamalı Yükleme
Sayfaya göre yaşananlar, güncellemenin iki defada yüklenmiş olmasından ibaret. Güncellemenin bir kısmı yüklendikten sonra bilgisayar baştan başlatılıyor ve ikinci bölüm yükleniyor. Bundan sonra sistem tekrar yeniden başlatılıyor.
Normalde bu sürecin güncelleme geçmişinde tek bir öğe olarak görünmesi gerekiyor ancak bir hata, KB4494441'in iki kez yüklenmiş gibi görünmesine yol açıyor. Aslında güncellemenin iki kez yüklenmesi ise söz konusu değil. Microsoft'un bu durumu bilgi sayfasının içerisinde gizlemiş olması ve daha görünür bir açıklama yapmaması ise üzücü.
Microsoft'un açıklamalarına göre sorunla ilgili hiçbir şey yapmanız gerekmiyor. Yazılım devi, muhtemelen bir başka güncellemeyle iki kez görüntülenen güncellemeyi tek bir öğeye indirecek.
Toplu güncelleme, güvenlik açısından oldukça önemli ve bazı güvenlik açıklarını kapatıyor.
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