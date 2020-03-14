Windows 10 Güncellemesi, Şimdi de Mavi Ekrana Yol Açtı

Windows 10'da yeni bir güncelleme sorunu yaşandığına dair raporlar ortaya çıktı. 10 Mart'ta Windows 10 için yayınlanan KB4540673, küçük bir güncelleme ve birkaç güvenlik yaması içeriyor.
Windows Latest'tan gelen bilgiye göre bazı PC'lerin kilitlenerek ünlü mavi ekranı göstermesine yol açıyor. Bir kullanıcı, PC'sini her açtığında mavi ekran gördüğünü, tek çözümün birkaç gün önceki geri yükleme noktasına dönmek olduğunu söylüyor. Reddit'te de sorun yaşayan bazı kullanıcılara rastlamak mümkün, ancak şimdilik sorunla karşılaşanların sayısı kısıtlı gibi görünüyor.
Windows 10 KB4540673'te en sık rastlanan sorun ise PC'lerin rastgele kilitlenmesi gibi görünüyor. Bir kullanıcı, bilgisayarının CS:GO oynarken kilitlendiğini söylerken, bazıları güncellemeyi indirip yüklemenin çok uzun sürdüğünü dile getiriyor.
Microsoft'tan sorunlarla ilgili bir açıklama henüz gelmedi, neyse ki sorun çok yaygın gibi görünmüyor. Windows 10 KB4540673'ü yüklediyseniz ve sorun yaşıyorsanız, sorunu çözmenin en iyi yolu güncellemeyi kaldırmaktan geçiyor. Alternatif olarak sistem geri yükleme işlevini kullanmanız da mümkün.
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