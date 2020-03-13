BMW, Bir İkonik Modelinin Daha Yolun Sonuna Geldiğini Duyurdu

BMW'nin etkileyici otomobili i8 için yolun sonu göründü. Peki BMW i8'e ne zaman tamamen veda edeceğiz?

BMW, i8 Üretimini Durduruyor

BMW i8, firmanın ilk hibrit araçlarından biriydi ve konsept tasarımıyla ortaya çıktığında çoğunu etkilemişti. Aracın gövdesindeki sade çizgileri, lityum iyon pil ve üç silindirli motoru bir araya gelerek 0'dan 100 km/saat hıza 4,4 saniyede ulaşmanıza izin veriyordu.

Ancak spor aracın üretimi, altı yıllık başarının ardından Leipzig, Almanya'da bulunan BMW tesislerinde nisanda durdurulacak. i8, BMW'nin yeni teknolojileri ve işlevleri ortaya çıkardığı bir yer haline gelmişti. Araçta kullanılan teknolojiler, zamanla diğer araçların özellikleri haline geldi. i8 en lüks araçları sevenler için bile aşırı pahalı olsa da, araçtaki melez drivetrain daha uygun fiyatlı araçlarda kullanıldı. i8, üst düzey özellikleriyle hem çok güçlü, hem de sürdürülebilir spor aracı konseptinin akıllara yerleşmesini sağladı.

BMW'nin i8 satışları, 2014'tan bu yana 20.000'i geçti. Fiyatı 147.500 dolardan başlayan bir otomobil için bu hiç de fena değil. Ancak çekirdek teknolojisi eskiyen otomobil, artık yerini tamamen elektrikli i4 gibi daha yeni tasarımlara bırakacak.

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