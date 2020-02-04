Windows 10 Güncellemesi, Yine Saç Baş Yoldurdu

Windows 10'un arama işleviyle ilgili sorunları gideren güncellemesi, yine işletim sisteminin diğer işlevlerinde sorunlara ve bazı bilgisayarlarda çökmelere yol açtı.
Kasım 2019 ve Mayıs 2019 güncellemelerini yükleyen Windows 10'lu PC'lere gönderilen KB4532695 güncellemesi, bazı PC'lerde mavi ekrana, yani cihazın tamamen çökmesine yol açtı. Microsoft'un Answers.com yardım forumuna göre yama, bilgisayarın önyükleme yapmaması, sesin ve ses kartının devre dışı kalması, Bluetooth'un veya internet bağlantısının çalışmaması gibi baş ağrıtan sorunlara da yol açabiliyor. İnternetle ilgili sorunlar, PC'yi yeniden başlatarak bazen çözülebiliyor ancak bir süre sonra tekrar sorun çıkıyor.
Bazı kullanıcılar ise Windows'un açılış süresinin çok uzamasından (5 dakika gibi) şikayet ediyor.
Güncelleme, Dosya Gezgini'ndeki arama çubuğuna sağ tıklama sorununu çözse de, hala bazı sorunlar var. Örneğin imlecin arama çubuğunda görünmesi için iki kez tıklamanın gerektiği söyleniyor. İddiaya göre sağ tıklamadan önce sol tıklamanız gerekebiliyor.
Şikayetlere bakılacak olursa arama kutusuyla ilgili sorunlar, tam olarak çözülmüş değil ve üstelik yeni problemler, güncellemeyle birlikte hayatınıza girmiş durumda. Bundan da kötüsü, yaşananların artık şaşırtmıyor olması.
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