Windows 10, Işın İzleme İle Oyunları "Uçuracak"
Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesi, oyunların daha gerçekçi görünmesini sağlamak için çok önemli bir destekle birlikte geliyor!
Microsoft, Ekim 2018 Güncellemesini indirmeye açarak, Windows 10'a pek çok yeni özellik kazandırdı. Oyuncular için belki de en heyecan verici olanı -en azından Nvidia'nın yeni GeForce RTX ekran kartlarından birini satın almış olanlar için- yeni gelen ışın izleme (ray tracing) oldu.
Büyük güncelleme kısa adı DXR olan, "Microsoft DirectX Raytracing" desteğini ilk kez herkese-açık şekilde sunuyor. Bu da Ekim 2018 Güncelleştirmesi'nin yüklü olduğu Windows 10 PC'lerin, GPU'nun da bu teknolojiyi desteklemesi halinde, artık önceden oluşturulmuş sekanslar yerine, artık gerçek zamanlı ışın izlemeyi destekleyebilecekleri anlamına geliyor.
Nvidia'nın tescilli RTX ışın izleme teknolojisi yerine, DXR Windows 10 kullanan herkes için evrensel bir standart olacak.
Işın izleme, daha gerçekçi ışık efektleri, gölge detayları ve yansımalar gibi unsurlardan ibaret olsa da bunların hepsi gerçekçi bir oyun ortamı yaratma konusunda vazgeçilmez ögeler. Battlefield V'in önceki videolarından birinde görüldüğü gibi, bir karakterin gözlerinde patlamanın yansıması gibi örnekler bu teknoloji ile daha hızlı ve gerçekçi şekilde oyunlara eklenebilecek.
Doğal olarak oyunların ışın izlemeden faydalanmaları için bu sisteme uygun şekilde programlanması gerekiyor. Şu anda piyasada bu teknolojiye hazır hiç bir oyun bulunmuyor. Ama geliyorlar: Battlefield V, Metro Exodus ve Tomb Raider Shadow'un yamalarının yapılacağı açıklandı.
20 Kasım'da yayınlanması beklenen Battlefield V, ışın izlemeye sahip ilk oyun olabilir. Siz de bu Windows güncellemesi ile ilgileniyorsanız hemen bugün indirebilirsiniz ya da otomatik indirmenin başlayacağı 9 Ekim'e kadar bekleyebilirsiniz.
Yavuz Alp Şimşek
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