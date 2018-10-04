Windows 10, Işın İzleme İle Oyunları "Uçuracak"

Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesi, oyunların daha gerçekçi görünmesini sağlamak için çok önemli bir destekle birlikte geliyor!

Windows 10, Işın İzleme İle Oyunları "Uçuracak"

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