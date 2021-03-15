Windows 10, İstemeniz de Kurulan Uygulamalara "Dur Diyecek"

Yeni bir PC veya dizüstü bilgisayar satın aldıktan sonra yaşanan en can sıkıcı durumlardan biri, şüphesiz birçok OEM'in cihazlarıyla birlikte paketlediği gereksiz yazılımları (bloatware) gözden geçirmek ve kaldırmak zorunda kalmak. Ancak yeni bir Windows 10 güncellemesi, ekstra yazılımların yüklenmesini isteğe bağlı hale getirerek bu hayal kırıklığını tamamen ortadan kaldırmayı amaçlıyor.
Yaklaşan Sun Valley Windows 10 güncellemesinde gelecek değişiklikler, kullanıcıların cihazlarına hangi araçların ve hizmetlerin indirilip kurulacağını tam olarak seçebileceği anlamına geliyor. Bu eleme aynı zamanda Microsoft'un kendi ürünlerini de içeriyor. Zira Microsoft da 3D Görüntüleyici ve Paint 3D gibi pek kimsenin kullanmadığı yazılımları kurulumda sisteme dahil ediyor. Bu yazılımlar kurulum sırasında bu yeni güncellemeden sonra artık sisteme yüklenmeyecek. Kullanıcılar isterlerse daha sonra Windows Store'dan yükleyebilecekler.
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