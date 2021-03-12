Google, Haritalar Uygulamasının Kapısını İnsanlara Açtı

Teknoloji devi Google, Haritalar uygulamasına katkıda bulunmak isteyenlere kapıyı açtı. Artık Haritalara'a fotoğraf yüklemek ve eksik yolları düzeltmek serbest.

  • Ercan Uğurlu
Google, Haritalar Uygulamasının Kapısını Açtı

Google, Haritalar uygulamasını daha bilgilendirici ve daha doğru hale getirebilmek için tüketicilerle iş birliğine gidiyor. Ortak çalışma için birden çok yol açıklayan Google, böylece insanların geri bildirimleriyle daha doğru çalışan bir Haritalar uygulamasının ortaya çıkabileceğini düşünüyor. Elbette bu uygulama şimdilik yalnızca ABD'yi kapsıyor.

Google, Local Love Challange adında bir etkinlik başlatıyor ve bu etkinliğe katılmak isteyenler, çevrelerindeki işletmelerin adreslerinin güncellemesini ve doğrulanmasını sağlıyor. ABD'de yaşayan tüketicilerin Android cihazları üzerinden katılabilecekleri etkinlik, böylece bir civardaki restoran, kafe ve mağaza gibi işletmelerin adres doğruluğunu, çalışma saatlerini ve hatta fotoğraflarını güncelleme olanağı tanıyacak.

Ayrıca bir masaüstü düzenleme aracı da yayınlanan Google, bu aracı üzerinden de harita değişikliklerinin kullanıcılar tarafından düzeltilmesini sağlıyor. Bu sayede artık orada olmayan yollara veda edecek ve yeni eklenen yollar da haritada kendine yer bulabilecek. Ancak bunun ne tür bir doğrulama yöntemiyle yapılacağı şimdilik bilinmiyor.

Dediğimiz gibi uygulama şu an sadece ABD ile sınırlı durumda. Eğer uygulamadan sağlıklı geri dönüşler sağlanırsa, Google'ın bu uygulamayı diğer bölgelere de açması bekleniyor.

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