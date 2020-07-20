Windows 10 Koyu Moda Nasıl Geçilir? Açıkladık...

Windows 10'da koyu moda nasıl geçilir? Windows 10 koyu temaya geçemiyor musunuz? İşte izlemeniz gereken basit yol ve bir de alternatif görünüm...

Windows 10 Koyu Moda Nasıl Geçilir?

Birçok web sitesi ve mobil uygulama, gece bakmayı kolaylaştıran ve bazen yeni bir görünüm olarak tercih ettiğimiz "koyu mod" işlevini son zamanlarda sunmaya başladı. Peki, bu işlevi Windows 10'da nasıl etkinleştirebilirsiniz?

Başlamak için Windows 10'un Ayarlar uygulamasını açın ve Kişiselleştirme'ye tıklayın. Sol taraftaki Renkler'e tıklayın ve "Renginizi seçin" başlığı altında "Koyu" seçeneğine tıklayın. Hepsi bu kadar basit; ancak daha fazla seçenek için son adımda "Özel" seçeneğine tıklayabilir koyu mod ile açık mod arasında bir görünüm elde edebilirsiniz. Özel seçeneğini tercih etiğinizde, Windows ile uygulamalar için ayrı görünümler seçebiliyor, tema rengi, saydamlık renkleri gibi öğeleri kişiselleştirebiliyorsunuz.

Uygulamaları ayrı ayrı kişiselleştirmek isterseniz, bunu Ayarlar uygulamasından yapmanız mümkün değil. Bunun için uygulamaların sunduğu ayarlara göz atabilirsiniz.

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