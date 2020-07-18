Linux'a göre Intel Alder Lake Platformundaki AVX-512, Sadece Bir Virüs

Intel'in yol haritasında görünen 12. Nesil masaüstü işlemci ailesi olacak olan Alder Lake platformu hakkında bilgiler son günlerde sıklaştı. Bir süre önce Intel'in Alder Lake CPU'larında farklı bir çekirdek sistemi kullanacağından bahsetmiştik. Buna göre Alder Lake işlemciler, ARM'ın big.LITTLE mimarisine benzer yapıda bir süreci temel alacağı ve buna bağlı olarak da yapısında hem büyük hem küçük çekirdekler içereceği bilgisi mevcut. Fakat burada Intel'in x86 komut seti mimarisi için 512 bit AVX-512 SIMD uzantıları, Linux'ün patronunun eleştirilerine hedef olmaktan kaçamadı.
Linux yaratıcısı Linus Torvalds, Intel'in AVX-512 komut setlerinin yalnızca bir güç virüsü olduğunu iddia ediyor ve şirketi, HPC sorunları için daha iyi bir çözüm geliştirmeye çağırıyor. Intel'in öncelikle performans artışına odaklanması gerektiğine işaret eden Torvalds, Intel'in Alder Lake CPU'larında yer alacak Hybrid Technology ile büyük ve küçük çekirdeklerin aynı anda çalıştığında, AVX-512, TSX-NI ve FP16 komutsetlerinin pasif konumda bulunacağını ve bunun da performans kaybına yol açacağını savunuyor.
Linus Torvalds'ın bu sözlerine ise Intel'den henüz bir cevap gelmiş değil. Öte yandan Alder Lake'te big.LITTLE'in nasıl kullanılacağına ilişkin pek çok detay da henüz bilinmiyor. Intel'in Alder Lake işlemcilerinin 2021 sonu ila 2022 başında piyasaya çıkmasının beklendiğini de belirtelim.
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