Linux'a göre Intel Alder Lake Platformundaki AVX-512, Sadece Bir Virüs

Linux yaratıcısı Linus Torvalds, Intel'in Alder Lake masaüstü işlemcilerinde yer alacağı söylenen AVX-512'nin sadece bir transistör kaybı olduğunu iddia ediyor.

  • Ercan Uğurlu
Linux'den Intel Alder Lake İşlemcilerine Eleştiri!

Intel'in yol haritasında görünen 12. Nesil masaüstü işlemci ailesi olacak olan Alder Lake platformu hakkında bilgiler son günlerde sıklaştı. Bir süre önce Intel'in Alder Lake CPU'larında farklı bir çekirdek sistemi kullanacağından bahsetmiştik. Buna göre Alder Lake işlemciler, ARM'ın big.LITTLE mimarisine benzer yapıda bir süreci temel alacağı ve buna bağlı olarak da yapısında hem büyük hem küçük çekirdekler içereceği bilgisi mevcut. Fakat burada Intel'in x86 komut seti mimarisi için 512 bit AVX-512 SIMD uzantıları, Linux'ün patronunun eleştirilerine hedef olmaktan kaçamadı.

Linux yaratıcısı Linus Torvalds, Intel'in AVX-512 komut setlerinin yalnızca bir güç virüsü olduğunu iddia ediyor ve şirketi, HPC sorunları için daha iyi bir çözüm geliştirmeye çağırıyor. Intel'in öncelikle performans artışına odaklanması gerektiğine işaret eden Torvalds, Intel'in Alder Lake CPU'larında yer alacak Hybrid Technology ile büyük ve küçük çekirdeklerin aynı anda çalıştığında, AVX-512, TSX-NI ve FP16 komutsetlerinin pasif konumda bulunacağını ve bunun da performans kaybına yol açacağını savunuyor.

Linus Torvalds'ın bu sözlerine ise Intel'den henüz bir cevap gelmiş değil. Öte yandan Alder Lake'te big.LITTLE'in nasıl kullanılacağına ilişkin pek çok detay da henüz bilinmiyor. Intel'in Alder Lake işlemcilerinin 2021 sonu ila 2022 başında piyasaya çıkmasının beklendiğini de belirtelim.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Formula 1 hangi kanalda, saat kaçta? Formula 1 heyecanı Macaristan'da!
A101 23 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda Toshiba TV, elektrikli scooter, Xiaomi cep telefonu...
17 Temmuz 2020 BİM aktüel kataloğunda uygun fiyatla Dijitsu TV fırsatı
The Rain 3. sezon ne zaman? İşte The Rain dizisinin 3. sezon tarihi ve fragmanı...
Günün En çok Okunanları
Hızlı Şarjda Ortaya Çıkan Açık, Telefonunuzu "Öldürebilir"
İnsanlığın 14. Yüzyıl'dan Beri Yaşamadığı Durum, Bir Kez Daha Yaşanabilir
DSÖ'den koronavirüs etkisi uyarısı: 132 milyon insan daha eklenebilir!
HP, Yeni Küresel İş Ortaklığı Programı Amplify'i Duyurdu
Doktordan maske deneyi! Ağır çekimde tek tek denedi! Hangi maske koruyor?

 

 